18 Rekomendasi Sarapan Pagi di Bandung Paling Sedap, Sederet Kuliner Mantap yang Wajid Disantap

JawaPos.com – Kota Bandung dikenal memiliki beragam pilihan kuliner sarapan pagi yang lezat dan menggugah selera dari berbagai kalangan.

Dari warung tradisional sederhana hingga kafe modern berkonsep all-day dining, kuliner sarapan pagi di Bandung terus berkembang dan semakin beragam.

Setiap tempat sarapan di Bandung memiliki keunikan tersendiri, mulai dari bubur ayam super kental hingga roti bakar legendaris dengan selai srikaya homemade.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Kamis (23/4), berikut 18 rekomendasi tempat kuliner sarapan pagi enak di Bandung.

1. Kupat Tahu Gempol

Berlokasi di Jalan Gempol Kulon Nomor 53, Citarum, Bandung Wetan, warung legendaris ini buka setiap hari mulai pukul 06.00 hingga 12.00.

Menu utamanya adalah kupat tahu berupa irisan lontong, tahu goreng, dan taoge segar yang disiram bumbu kacang gurih manis dengan cita rasa original yang terjaga.

Selain kupat tahu, tersedia juga Tahu Kupat, Lontong Kari Gempol, dan Nasi Kuning yang semuanya dibuat dengan bumbu dan rempah khas.

2. Lontong Kari Kebon Karet