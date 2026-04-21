10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

rekomendasi tempat kuliner mie kocok enak di Bandung../ Freepik/ ikarahma
JawaPos.com – Kota Bandung dikenal sebagai salah satu kota dengan tradisi kuliner yang kaya dan beragam, khususnya dalam hidangan mie.
Salah satu yang paling ikonik dan wajib dicicipi saat berkunjung ke kota ini adalah mie kocok, sajian mie berkuah kaldu sapi kaya rempah yang khas.
Setiap warung mie kocok di kota ini memiliki keunikan tersendiri mulai dari teknik memasak, bahan kaldu, hingga pilihan topping yang beragam.
Dilansir dari laman Go Travelly dan Cove pada Selasa (21/4), berikut sepuluh rekomendasi tempat kuliner mie kocok enak di Bandung.
1. Mie Kocok Cepay
Mie Kocok Cepay adalah salah satu mie kocok legendaris yang telah berjualan sejak tahun 1979 dengan teknik memasak menggunakan bara arang yang menghasilkan kaldu dan aroma lebih kental dan khas.
Tersedia topping kaki sapi dan kikil sapi dengan tambahan perasan jeruk nipis, harga Rp25.000 per porsi, berlokasi di Jalan Samiaji No. 2, Arjuna, Cicendo, Kota Bandung, buka setiap hari pukul 10.00–16.00 WIB.
2. Mie Kocok Gakil
Mie Kocok Gakil menyajikan mie gepeng kuning dengan kuah kaldu gurih, dilengkapi bawang goreng, daun bawang, seledri, potongan iga bakar, dan kikil dalam satu mangkuk yang menggugah selera.
Harganya sangat terjangkau di bawah Rp50.000 per porsi, berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda No. 113, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dan buka setiap hari mulai pukul 10.00–22.00 WIB.
