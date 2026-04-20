12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

rekomendasi tempat kuliner restoran seafood enak di Bandung
JawaPos.com – Kota Bandung tidak hanya dikenal sebagai kota wisata dan fashion, tetapi juga sebagai surga kuliner yang kaya akan pilihan restoran.
Salah satu yang paling diminati adalah restoran seafood yang menghadirkan aneka hidangan laut segar dengan bumbu khas yang menggugah selera.
Dari restoran dengan nuansa elegan hingga warung sederhana yang ramah di kantong, semuanya bisa ditemukan di kota ini.
Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Senin (20/4), berikut 12 rekomendasi tempat kuliner restoran seafood enak di Bandung.
1. Roemah Seafood
Roemah Seafood menyajikan berbagai jenis hidangan laut segar dengan suasana ruangan yang nyaman dan pelayanan yang cepat serta ramah.
Tersedia beragam pilihan jenis dan cara pengolahan makanan laut yang bisa disesuaikan dengan selera, berlokasi di Jalan Terusan Pasirkoja No. 267, Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, dan buka setiap hari mulai pukul 11.00–22.00 WIB.
2. Parit 9 Seafood
Parit 9 Seafood adalah salah satu restoran seafood paling populer di Kota Bandung dengan bumbu olahan yang kuat dan cita rasa yang sulit untuk berhenti dinikmati.
Menu andalan di sini adalah Gurame Goreng seharga Rp50.000–Rp70.000 dan Kepiting Soka sekitar Rp65.000 per porsi, berlokasi di Jalan Anggrek No. 61, Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, dan buka setiap hari pukul 10.00–22.00 WIB.
