Diyakini Lebih Profesional, Perusahaan Ini Tunjuk Robot AI Jadi CEO

JawaPos.com - NetDragon Websoft, sebuah perusahaan game yang berkantor pusat di Fuzhou, Tiongkok pada Agustus tahun lalu, menunjuk robot humanoid virtual bertenaga NetDragon Websoft, sebuah perusahaan game yang berkantor pusat di Fuzhou, Tiongkok pada Agustus tahun lalu, menunjuk robot humanoid virtual bertenaga AI bernama Tang Yu sebagai CEO dari anak perusahaannya, Fujian NetDragon Websoft.

Sejak pengumuman tersebut, saham perusahaan telah mengungguli Indeks Hang Seng, yang melacak perusahaan terbesar yang terdaftar di Hong Kong, menurut laporan The Hustle. Selama enam bulan terakhir, saham perusahaan dilaporkan telah meningkat sebesar 10 persen dan sekarang bernilai sekitar HKD 9 miliar atau berkisar Rp 17,6 triliun lebih menurut Google Finance.

NetDragon percaya bahwa Tang Yu akan meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan manajemen risiko, serta mempromosikan tempat kerja yang adil dan efisien untuk semua karyawan. Ketua NetDragon, Dejian Liu, mengatakan dalam siaran pers bahwa penunjukan Tang Yu sebagai CEO menunjukkan komitmen perusahaan untuk merangkul penggunaan AI atau Kecerdasan Buatan untuk manajemen perusahaan.

NetDragon didirikan pada tahun 1999 dan mengembangkan beberapa game multipemain populer, termasuk Eudemons Online, Heroes Evolved, dan Conquer Online, serta portal game online pertama di Tiongkok yakni 17173(dot)com.

Sementara NetDragon mungkin menjadi perusahaan pertama yang menunjuk bot AI sebagai CEO , pendiri Alibaba Jack Ma memperkirakan pada 2017 bahwa "robot kemungkinan akan ada di sampul majalah Time sebagai CEO terbaik dalam 30 tahun," lapor CNN.

Meskipun ada beberapa pekerjaan yang pada akhirnya dapat digantikan oleh Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence , termasuk rekayasa perangkat lunak dan jurnalisme, Chief Executive tidak termasuk di dalamnya, menurut Insider.

Baca Juga: Sejumlah Kota Besar Akan Diguyur Hujan Ringan saat Peringatan Isa Al Masih

NetDragon juga diketahui merupakan konglomerat teknologi besar berbasis di Tiongkok yang memiliki beberapa IP Barat seperti Edmodo, layanan pendidikan online, dan game seperti Disney Fantasy Online, Heroes of Might and Magic Online, dan Transformers Online.

NetDragon juga merupakan perusahaan induk dari Jumpstart Games yang telah menerbitkan game seperti Jumpstart, Blaster Learning System, dan Neopets – situs web hewan peliharaan virtual populer tempat pengguna dapat memiliki hewan peliharaan virtual yang disebut “Neopets” dan membeli item virtual untuk mereka menggunakan uang sungguhan.

NetDragon Websoft dikenal dengan pendekatan inovatifnya terhadap teknologi di Asia dan langkah terbaru ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin dalam industri ini. Penunjukan Ms. Tang Yu sebagai CEO telah menimbulkan minat dan diskusi yang signifikan dalam komunitas bisnis.

Ms Tang bergabung dengan NetDragon pada bulan September 2017 dan merupakan Wakil Presiden NetDragon sebelum pengangkatannya sebagai CEO baru-baru ini. Dia sangat terlibat dalam manajemen AI + perusahaan , perencanaan strategis organisasi metaverse, dan proyek di perusahaan.

Sementara mengutip dari Gizmochina, sebagai CEO , Ms Tang Yu bertanggung jawab atas semua tugas tipikal seorang tokoh perusahaan manusia: meninjau analitik tingkat tinggi, membuat keputusan kepemimpinan, menilai risiko, dan mendorong tempat kerja yang efisien di perusahaan.