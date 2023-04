Ikut Ajang Pencarian Bakat America’s Got Talent, Penyanyi Cakra Khan Ungkap Alasannya

JawaPos.com - Cakra Khan memiliki karir yang bagus dan telah punya nama di industri musik tanah air. Namun, dia secara mendadak mengumumkan sedang mengikuti ajang pencarian bakat America’s Got Talent. Apa alasan utama penyanyi asal Jawa Barat itu?

“Bismillah, mohon doanya semuanya semoga diberi kelancaran, nyuhunkeun piduana ka sadayana,” tulis Cakra Khan di Instagram @cakra.khan, dikutip Pojoksatu.id (Jawa Pos Group) pada Kamis (6/4).

Cakra Khan membagikan foto dirinya dengan latar belakang America’s Got Talent. Usut punya usut, alasan keikutsertaannya adalah karena suka tantangan.

“Ada yang ngobrol katanya ngapain lu ikutan lagi lu kan udah bla bla bla, its ok. Just so u know saya suka tantangan, buat belajar dan pengalaman,” aku Cakra Khan.

Dengan kata lain, Cakra Khan mengaku masih ingin belajar lagi. Dia butuh tantangan baru dari apa yan gtelah diraihnya kini.

“Kalau mau berkembang emang harus siap sgalanya. Momen seru ketika nunggu bagian nyanyi dari jam 10 pagi kebagian jam 9 malam. Dari yang rapih sampai amburadul lagi, tapi seneng aja,” tuturnya.

Meski banyak yang heran dengan keputusanya, namun dia bahagia juga dengan banyaknya dukungan yang diberikan kepadanya.

“Hi semuanya, saya cuma mau bilang makasih. Semenjak saya kasih tau kalian kalau saya ikutan AGT, begitu banyak yang udah ngucapin support ke saya. Ternyata gini ya rasanya,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Cakra Khan sukses bersolo karir dan merilis berbagai lagu hits di antaranya Harus Terpisah, Kekasih Bayangan, Kepada Hati, dan masih banyak lagi.

“Doain saya sebagai anak yang punya mimpi buat banggain orang-orang di sekitar saya yang sudah percaya sama dia dari awal,” pungkas Cakra Khan.