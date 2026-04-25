Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

Ernando Ari bersiap mengamankan gawang Persebaya Surabaya saat menghadapi tekanan lini serang Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda. (Persebaya)
JawaPos.com–Dukungan tulus datang dari kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari kepada gelandang andalan Milos Raickovic usai kemenangan penting di Ternate. Pesan singkat yang dia tulis menjadi simbol kuat solidaritas tim di tengah tekanan yang sempat menghantam sang gelandang.
Persebaya Surabaya sukses membawa pulang tiga poin dari markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025/26. Bermain di Stadion Gelora Kie Raha, Kamis (23/4) malam, Green Force menang meyakinkan dengan skor 2-0.
Namun, sorotan bukan hanya tertuju pada hasil akhir pertandingan. Ada cerita emosional di balik performa Milos Raickovic yang perlahan kembali menemukan sentuhan terbaiknya.
Usai laga, Ernando Ari terlihat memberikan dukungan langsung melalui media sosial. ”Topppp bro,” tulisnya singkat, namun penuh makna untuk membakar semangat rekannya.
Respons Milos pun tak kalah hangat. ”@nandoariiss saudaraku! 🙌💚,” balasnya, memperlihatkan hubungan erat antarpemain dalam skuad Persebaya Surabaya.
Dukungan tersebut terasa spesial mengingat Milos sebelumnya sempat menjadi sorotan tajam. Kesalahan di laga melawan Persija membuatnya menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk suporter setia.
Tekanan itu sempat menjadi ujian mental bagi gelandang asal Balkan tersebut. Namun, alih-alih terpuruk, dia justru menunjukkan karakter kuat dengan bangkit perlahan.
Sinyal kebangkitan mulai terlihat saat ia mencatatkan assist di laga kontra Madura United. Momentum itu kemudian berlanjut saat dia tampil gemilang melawan Malut United.
Gol pembuka Persebaya Surabaya lahir dari kaki Milos pada menit ke-73. Sepakan kerasnya dari luar kotak penalti usai menerima umpan Bruno Paraiba tak mampu dibendung kiper lawan.
