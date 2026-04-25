7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

JawaPos.com — Rekor tujuh tahun tanpa kekalahan milik Persebaya Surabaya jadi sorotan utama jelang Derbi Jawa Timur kontra Arema FC. Catatan impresif ini bukan sekadar statistik, melainkan simbol dominasi dan harga diri yang tak boleh ternodai.

Sejak terakhir kali tumbang pada 15 Agustus 2019, Persebaya Surabaya menjelma menjadi momok bagi Arema FC.

Dalam 10 pertemuan terakhir, Green Force mengoleksi tujuh kemenangan dan tiga hasil imbang tanpa sekalipun tersentuh kekalahan.

Dominasi tersebut dimulai dari kemenangan meyakinkan 4-1 pada 12 Desember 2019 yang menjadi titik balik superioritas Persebaya Surabaya.

Sejak saat itu, konsistensi performa dan kekuatan mental membuat mereka selalu mampu mengendalikan jalannya laga saat berhadapan dengan rival bebuyutan.

Rekor panjang selama kurang lebih enam tahun delapan bulan ini menjadi tekanan tersendiri bagi pelatih Bernardo Tavares.

Ia dituntut bukan hanya menjaga tren positif, tetapi juga memastikan timnya tetap tampil dengan karakter kuat di laga penuh gengsi.

Situasi ini terasa semakin krusial karena Derbi Jawa Timur selalu menyajikan tensi tinggi. Atmosfer pertandingan tak jarang memengaruhi performa pemain, sehingga faktor mental menjadi kunci utama dalam menjaga rekor tersebut.