Pemkab Gresik Uji Coba Program PIRINGKU, Berikan Makanan Siap Konsumsi bagi Lansia Tunggal

Program percontohan PIRINGKU merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Pemkab Gresik dengan memberikan makanan siap konsumsi setiap hari kepada 40 lansia penerima manfaat. (Istimewa).
JawaPos.com – Pemerintah Kabupaten Gresik melaksanakan pilot project atau program percontohan PIRINGKU (Pemberian Makanan Khusus pada Lansia) bagi warga lanjut usia (lansia) tunggal kurang mampu.
Program ini diuji coba di Kecamatan Ujungpangkah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan lansia yang tinggal sendiri dan tidak memiliki pendamping perawatan.
Melalui program percontohan ini, Pemkab Gresik memberikan makanan siap konsumsi setiap hari kepada 40 lansia penerima manfaat. Bantuan diberikan dalam bentuk makanan, bukan uang tunai maupun sembako.
Program ini bertujuan membantu memenuhi kebutuhan konsumsi harian lansia yang memiliki keterbatasan dalam menyiapkan makanan secara mandiri.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Ummi Khoiroh, menjelaskan bahwa PIRINGKU secara khusus menyasar lansia berusia di atas 60 tahun yang tinggal sendiri dan tidak memiliki pihak yang merawat.
“Program ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Gresik kepada lansia tunggal. Kami memberikan makanan yang sudah siap dikonsumsi untuk siang hari karena mereka sudah memiliki keterbatasan tenaga untuk memasak sendiri,” jelasnya.
Ia menambahkan, menu makanan yang diberikan telah disesuaikan dengan kebutuhan gizi dan kondisi kesehatan masing-masing penerima manfaat. Sebelum menerima bantuan, lansia terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas Puskesmas untuk mengetahui kondisi kesehatan, termasuk penyakit degeneratif seperti hipertensi dan diabetes.
Komposisi makanan terdiri atas karbohidrat, sayuran, serta lauk-pauk. Menu disusun berdasarkan rekomendasi tenaga kesehatan dan ahli gizi agar kebutuhan konsumsi lansia dapat terpenuhi secara tepat.
Program PIRINGKU saat ini masih dalam tahap percontohan dan baru dilaksanakan di Kecamatan Ujungpangkah. Pelaksanaannya berlangsung selama 60 hari atau dua bulan, dengan distribusi makanan setiap hari kepada 40 lansia tunggal.
Ummi Khoiroh menyampaikan bahwa program percontohan ini mendapat respons positif dari masyarakat. Pemkab Gresik berharap PIRINGKU dapat terus berlanjut dan diperluas pada 2027 mendatang, sehingga semakin banyak lansia tunggal kurang mampu yang mendapatkan manfaat.
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