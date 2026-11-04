Sukses Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemkab Gresik Raih Trofi di JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026

JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Gresik berhasil meraih penghargaan JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 kategori Lompatan Pertumbuhan Ekonomi. Penghargaan itu diterima langsung oleh Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, mewakili Bupati Gresik, di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10).

Asluchul Alif mengatakan salah satu faktor meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Gresik itu berkaitan dengan banyak investor yang masuk sehingga roda perekonomian berputar.

Menurutnya, penghargaan ini merupakan apresiasi atas berbagai langkah strategis pemerintah daerah dalam beberapa hal. Mulai mendorong aktivitas perekonomian, meningkatkan potensi daerah, serta menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Penghargaan ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, terutama dalam pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," katanya.