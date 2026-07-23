Saling Tuding Kasus SK ASN Pemkab Gresik Palsu, Saksi Sebut Peran Dominan Tersangka Agus Priyono

Sidang kasus dugaan pemalsuan dokumen SK ASN di lingkungan Pemkab Gresik di PN Gresik. (Istimewa)
JawaPos.com - Kasus pemalsuan dokumen modus Surat Keterangan (SK) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Gresik kian memanas. Tersangka Agus Priyono (AP) telah menggugat sejumlah pihak dengan permintaan ganti rugi disertai denda mencapai Rp 3,490 miliar.
Namun, peran ASN non aktif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Gresik itu justru terungkap dalam sidang lanjutan di PN Gresik. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 2 saksi kunci. Yakni Sri Winarni dan menantunya Fikri. Mereka merupakan pelapor sekaligus korban yang tertipu hingga Rp 125 juta.
"Saya kenal baik dengan Agus Priyono, namun tidak dengan terdakwa Antoni (AN)," jelas Sri.
Hubungan dekat tersebut membuat Kades Tlogobendung Kecamatan Kota itu pun menitipkan menantunya berkaitan dengan rekrutmen pegawai di lingkungan Pemkab Gresik. "Sekitar Maret 2025 dapat kabar lowongan untuk menggantikan pegawai yang pensiun," jelas dia.
Namun, AP memberikan sejumlah syarat yang wajib dipenuhi. Mulai dari kelengkapan dokumen administrasi hingga biaya mencapai Rp 125 juta.
Janji manis status pegawai dan iming-iming uang pensiun membuat Sri tertarik. Bahkan, dia juga menginformasikan kepada kerabat lainnya. "Saya bantu untuk bayar cicil, ditransfer melalui rekening istri Antoni bernama Rossika," beber dia.
Baca Juga:Kebun Binatang Surabaya Buka Suara soal Eks Dirut Jadi Tersangka Korupsi, Operasional Wisata Tetap Normal
Hal tersebut dibenarkan Fikri, dia mengaku sudah melunasi pembayaran sejak Agustus 2025. Bahkan sempat dijanjikan langsung bekerja di Pemkab Gresik.
"Molor terus dengan alasan belum ada yang pensiun. Sampai akhirnya saya mendapat kabar pada April 2026 bisa langsung bekerja di Pemkab," jelas Fikri.
Saat itu, Fikri bersama 2 korban lainnya mendatangi kantor Pemkab Gresik untuk mulai bekerja sesuai jadwal. Namun, alih-alih bekerja, mereka justru dipanggil oleh BKPSDM Gresik. "Saya baru tahu bahwa SK tersebut palsu," jelas dia.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!