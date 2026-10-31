Pemerintah RI Minta Rusia Coret WNI dari Rekrutmen Dinas Militer

Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang. (Kemlu RI/Antara)
JawaPos.com - Pemerintah Indonesia secara resmi meminta Pemerintah Rusia menolak Warga Negara Indonesia (WNI) ikut serta dalam rekrutmen dinas militer di negara itu.
Permintaan itu telah disampaikan melalui jalur diplomatik oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.
”Pemerintah Republik Indonesia telah menyampaikan permintaan resmi melalui jalur diplomatik kepada Pemerintah Rusia agar mengambil langkah yang diperlukan, untuk memastikan WNI tidak direkrut ke dalam militer maupun formasi lainnya terkait militer di Rusia melalui jalur apa pun,” terang (Jubir) Kemlu Yvonne Mewengkang, dikutip Sabtu (31/10).
Permintaan tersebut disampaikan secara resmi menyusul sejumlah informasi yang menyebut WNI masuk dalam dinas militer Rusia.
Kemlu menilai langkah diplomatik perlu dilakukan lantaran ada indikasi terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Yvonne menyebut, Pemerintah Indonesia juga sudah meminta kepada Rusia supaya mereka mengecualikan WNI dalam rekrutmen militer Rusia melalui jalur apa pun.
Indonesia meminta peraturan tersebut diterapkan segera dan dilakukan secara efektif sehingga tidak ada lagi WNI yang mendaftar di dinas militer Rusia.
Koordinasi dengan KBRI Moskow juga terus dilakukan oleh Kemlu untuk mendalami kemungkinan penipuan dan eksploitasi dalam proses perekrutan WNI.
Kemlu juga memastikan langkah penanganan dan pelindungan WNI berjalan sesuai ketentuan berlaku.
”Pemerintah Republik Indonesia mengimbau masyarakat agar senantiasa memverifikasi keabsahan tawaran pekerjaan di luar negeri melalui instansi berwenang,” kata dia.
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