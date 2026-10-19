Harga Minyak Dunia Langsung Ngedrop usai AS Sepakati Ekspor Solar Rusia

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kompak turun pada perdagangan Senin (19/10) pagi setelah Amerika Serikat (AS) sepakat untuk melakukan ekspor solar dari Rusia.

Melansir Investing pada pukul 07:30 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 1,59 poin atau 1,45 persen ke level USD 108,13 per barel atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Jumat (16/10) pagi sebesar USD 105,35 per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 1,40 poin atau 1,41 persen ke level USD 97,63 per barel atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Jumat (16/10) pagi sebesar USD 97,28 per barel.

Melansir Bloomberg harga minyak turun dari level tertinggi dalam lima bulan terakhir ketika para pelaku pasar menimbang kembali eskalasi pertempuran di Timur Tengah dan indikasi bahwa pasokan dari kawasan tersebut masih bertahan mendekati level sebelum perang.

Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa dirinya telah menyepakati kesepakatan ekspor solar dengan Rusia dan menunda penerapan sanksi tambahan demi mempertahankan perundingan damai dengan Ukraina.

Anggota parlemen AS pada Jumat mengajukan rancangan undang-undang untuk memblokir kesepakatan tersebut, yang juga telah dikritik oleh sejumlah anggota Partai Republik. Moskow dan Kyiv juga saling melancarkan serangan balasan terhadap infrastruktur energi.

Di Timur Tengah, sebuah helikopter Arab Saudi jatuh di dekat perbatasan Yaman. Kelompok Houthi juga menyerang Yanbu, pusat ekspor penting, sementara badan operasi maritim Inggris melaporkan dua kapal tanker terkena serangan di Teluk Persia.

Meski demikian, pasokan energi tampaknya masih dapat keluar dari kawasan kaya energi tersebut. Amerika Serikat (AS) mengatakan pada akhir pekan bahwa pasukannya membantu mengawal pengiriman lebih dari 100 juta barel minyak melalui Selat Hormuz selama sepekan sebelumnya.