Trump Sebut Bakal Gelar Pertemuan Putin-Zelensky untuk Redam Konflik Rusia-Ukraina

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy akan segera diatur. Pertemuan itu dilakukan dalam rangka menyelesaikan konflik antara kedua negara tersebut.

Untuk mewujudkan pertemuan itu, Trum pun telah membahas kedua konflik tersebut dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Utusan Khusus Steve Witkoff di pesawat kepresidenan Air Force One.

"Saya pikir dengan Rusia, kami membuat banyak kemajuan dalam hubungan Rusia-Ukraina. Akan ada pertemuan yang segera diatur," kata Trump ketika berbicara kepada wartawan setelah kembali dari kampanye di Texas, dilansir dari Antara, Rabu (28/10).

Ketika ditanya mengenai pihak yang akan menghadiri pertemuan tersebut, Trump menjawab, "Presiden Putin dan Presiden Zelenskyy," tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai waktu, lokasi, maupun format pertemuan.

Moskow dan Kiev sebelumnya menggelar perundingan damai yang dimediasi AS pada Januari dan Februari tahun ini. Tiga putaran perundingan berlangsung di Abu Dhabi dan Jenewa.