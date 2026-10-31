Pemerintah dan ILO Luncurkan Program Pekerjaan Layak 2026–2030

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat peluncuran Program Pekerjaan Layak Nasional 2026–2030 bersama ILO, pengusaha, dan perwakilan pekerja di Jakarta, 28 Oktober 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, agenda ketenagakerjaan Indonesia perlu diarahkan pada penciptaan lapangan kerja sekaligus peningkatan kualitas pekerjaan.
“Agenda ketenagakerjaan Indonesia bukan hanya menciptakan lebih banyak lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan kualitas pekerjaan,” ujar Yassierli dalam peluncuran program tersebut pada 28 Oktober.
Program atau Decent Work Country Programme (DWCP) 2026–2030 melibatkan pemerintah, organisasi pengusaha, organisasi pekerja, dan ILO. Peluncurannya bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste Simrin Singh mengatakan, transformasi ekonomi perlu memberikan manfaat nyata bagi pekerja dan dunia usaha.
“Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana peluang tersebut dapat diwujudkan menjadi pekerjaan yang lebih baik dan lebih inklusif,” kata Simrin.
Menurut dia, digitalisasi, kecerdasan buatan (AI), dan transisi menuju ekonomi hijau membuka peluang peningkatan produktivitas serta penciptaan lapangan kerja. Namun, perubahan tersebut juga membutuhkan kebijakan yang mampu melindungi pekerja dan memperluas akses terhadap pekerjaan layak.
DWCP 2026–2030 menetapkan tiga prioritas strategis yang disusun melalui konsultasi antara pemerintah, pengusaha, pekerja, dan ILO pada paruh pertama 2026.
Pertama, penguatan dialog sosial melalui kelembagaan tripartit, penetapan upah berbasis bukti, dan perundingan bersama. Dialog sosial juga diarahkan untuk merespons perkembangan AI, digitalisasi, transisi energi, restrukturisasi usaha, serta praktik bisnis yang bertanggung jawab.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu
Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022