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Nanda Prayoga
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01.46 WIB

Pakar Siber Sebut AI Bisa Dimanfaatkan untuk Dukung atau Kritik Pemerintah, Namun Perlu Dicek

Diskusi dengan Meta AI (Dok IG @voxnetizens) - Image

Diskusi dengan Meta AI (Dok IG @voxnetizens)

JawaPos.com - Chatbot AI memicu perhatian publik lantaran mengaku mendapat perintah dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait pemblokiran konten-konten demonstrasi serta kebakaran hutan.

Melihat hal ini, pakar keamanan siber, Alfons Tanujaya, menegaskan, bahwa teknologi AI termasuk chatbot sejatinya memungkinkan pembuatan konten dan pengoperasian secara otomatis. Termasuk untuk menyusun unggahan, menyesuaikan gaya bahasa, serta merespons percakapan di media sosial.

Adapun kemampuan tersebut berkemungkinan dimanfaatkan sejumlah pihak dengan tujuan yang berbeda. Termasuk untuk menyampaikan dukungan ataupun kritikan kepada pemerintah.

“Karena itu, dugaan penggunaan bot untuk membentuk opini harus diperiksa secara objektif. Arah dukungan suatu akun tidak cukup untuk membuktikan adanya manipulasi,” tegas Alfons dalam sebuah diskusi di Jakarta, dikutip Jumat (23/10).

Dia menegaskan gaya tulisan yang rapi, penggunaan bahasa seragam, atau frekuensi unggahan yang cukup tinggi tak cukup memastikan suatu akun dijalankan oleh AI.

Editor: Diar Candra
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