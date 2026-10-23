Pakar Siber Sebut AI Bisa Dimanfaatkan untuk Dukung atau Kritik Pemerintah, Namun Perlu Dicek

Diskusi dengan Meta AI (Dok IG @voxnetizens)
JawaPos.com - Chatbot AI memicu perhatian publik lantaran mengaku mendapat perintah dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait pemblokiran konten-konten demonstrasi serta kebakaran hutan.
Melihat hal ini, pakar keamanan siber, Alfons Tanujaya, menegaskan, bahwa teknologi AI termasuk chatbot sejatinya memungkinkan pembuatan konten dan pengoperasian secara otomatis. Termasuk untuk menyusun unggahan, menyesuaikan gaya bahasa, serta merespons percakapan di media sosial.
Adapun kemampuan tersebut berkemungkinan dimanfaatkan sejumlah pihak dengan tujuan yang berbeda. Termasuk untuk menyampaikan dukungan ataupun kritikan kepada pemerintah.
“Karena itu, dugaan penggunaan bot untuk membentuk opini harus diperiksa secara objektif. Arah dukungan suatu akun tidak cukup untuk membuktikan adanya manipulasi,” tegas Alfons dalam sebuah diskusi di Jakarta, dikutip Jumat (23/10).
Dia menegaskan gaya tulisan yang rapi, penggunaan bahasa seragam, atau frekuensi unggahan yang cukup tinggi tak cukup memastikan suatu akun dijalankan oleh AI.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022