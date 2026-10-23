Pakar Siber Sebut AI Bisa Dimanfaatkan untuk Dukung atau Kritik Pemerintah, Namun Perlu Dicek

JawaPos.com - Chatbot AI memicu perhatian publik lantaran mengaku mendapat perintah dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait pemblokiran konten-konten demonstrasi serta kebakaran hutan.

Melihat hal ini, pakar keamanan siber, Alfons Tanujaya, menegaskan, bahwa teknologi AI termasuk chatbot sejatinya memungkinkan pembuatan konten dan pengoperasian secara otomatis. Termasuk untuk menyusun unggahan, menyesuaikan gaya bahasa, serta merespons percakapan di media sosial.

Adapun kemampuan tersebut berkemungkinan dimanfaatkan sejumlah pihak dengan tujuan yang berbeda. Termasuk untuk menyampaikan dukungan ataupun kritikan kepada pemerintah.

“Karena itu, dugaan penggunaan bot untuk membentuk opini harus diperiksa secara objektif. Arah dukungan suatu akun tidak cukup untuk membuktikan adanya manipulasi,” tegas Alfons dalam sebuah diskusi di Jakarta, dikutip Jumat (23/10).