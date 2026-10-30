Logo Le Minerale Muncul di Aksi Bundaran HI, Perusahaan Tegaskan Tak Terlibat

Logo Le Minerale.
JawaPos.com – Le Minerale menegaskan tidak menjadi sponsor maupun terlibat dalam penyelenggaraan aksi deklarasi Sumpah Pemuda di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Kamis (29/10).
Perusahaan menjelaskan, logo yang terlihat dalam sejumlah video aksi berada pada water barrier atau pembatas jalan yang berfungsi sebagai fasilitas pengaturan lalu lintas.
Klarifikasi tersebut disampaikan melalui akun media sosial resmi Le Minerale, @le_mineraleid, menyusul beredarnya video yang memperlihatkan identitas produk air minum dalam kemasan tersebut di lokasi kegiatan.
Dalam pernyataan resminya, Le Minerale menegaskan tidak memberikan dukungan dalam bentuk apa pun terhadap aksi tersebut. Perusahaan juga menjelaskan bahwa keberadaan logo pada pembatas jalan bukan merupakan atribut sponsorship kegiatan.
“Kami ingin menegaskan bahwa Le Minerale tidak menjadi sponsor, tidak terlibat dalam penyelenggaraan, maupun memberikan dukungan dalam bentuk apa pun terhadap aksi tersebut,” demikian pernyataan Le Minerale.
Kemunculan logo tersebut menjadi perhatian warganet setelah aksi yang berlangsung dalam momentum Deklarasi Sumpah Pemuda itu ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah dokumentasi kegiatan memperlihatkan identitas Le Minerale pada pembatas jalan berwarna oranye yang berada di sekitar lokasi aksi.
Dugaan keterlibatan perusahaan sebagai sponsor kemudian berkembang di tengah kontroversi kegiatan tersebut. Terlebih, aksi yang dihadiri Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad dan konten kreator Willie Salim itu belakangan menjadi sorotan setelah muncul pengakuan sejumlah peserta yang menyebut menerima bayaran untuk mengikuti kegiatan.
Peserta yang mengaku sebagai mahasiswa juga menjadi perbincangan setelah identitas dan status mereka dipertanyakan. Isu tersebut kemudian memicu beragam respons warganet, termasuk seruan boikot terhadap produk Le Minerale karena dugaan keterlibatannya dalam kegiatan.
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