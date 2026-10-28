Peringati Sumpah Pemuda di Kapal Induk Sriwijaya, TNI AL Beri Penghargaan Pada Prajurit Berprestasi

KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di atas kapal induk KRI Sriwijaya-100 pada Rabu (28/10). (Dok TNI AL)
JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di atas kapal induk KRI Sriwijaya-100 pada Rabu (28/10). Dalam kesempatan yang sama, Ali memberikan penghargaan kepada sejumlah prajurit berprestasi dan menganugerahkan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha kepada satuan TNI AL.
Menurut Ali, peringatan Hari Sumpah Pemudah dilaksanakan di atas kapal induk tersebut sebagai simbol. Bahwa Sriwijaya sebagai salah satu kerajaan di Indonesia sempat menyatukan seluruh Nusantara. Menurut dia, semangat itu sesuai dengan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda. Yakni mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus bersatu.
”Ini sangat relevan sekali, tepat sekali, bahwa kita harus terus menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia,” kata dia. KRI Sriwijaya merupakan kapal induk pertama milik TNI AL.
Pemerintah Indonesia mendatangkan alat utama sistem persenjataan tersebut melalui skema hibah dari Italia. Sejak tiba di Indonesia, Ali menyebut kapal induk tersebut sudah dikerahkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Termasuk latihan pendaratan dan penerbangan helikopter dari TNI AD dan TNI AU.
”Kegiatan hari ini tidak sekadar upacara, melainkan bukti nyata tekad TNI AL untuk memperkuat persatuan dan meningkatkan prestasi prajurit,” imbuhnya.
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