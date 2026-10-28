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Penulis: Nanda Prayoga
Rabu, 28 Oktober 2026 | 23.25 WIB

Hari Sumpah Pemuda, Rian Fahardhi Tekankan Pembangunan Manusia sebagai Kunci Reformasi Indonesia

Ketua Komite Beyond Professional Youth Con (BPYC) 2026 Rian Fahardhi (tengah). (Dok Nanda Prayoga/JawaPos.com) - Image

Ketua Komite Beyond Professional Youth Con (BPYC) 2026 Rian Fahardhi (tengah). (Dok Nanda Prayoga/JawaPos.com)

JawaPos.com – Memperingati 98 tahun Sumpah Pemuda, pembangunan manusia dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong kemajuan Indonesia. Perubahan tidak cukup hanya mengandalkan pembenahan sistem, institusi, dan teknologi. Tetapi juga perlu diiringi penguatan karakter generasi muda.

Ketua Komite Beyond Professional Youth Con (BPYC) 2026 Rian Fahardhi mengatakan Indonesia membutuhkan generasi profesional yang tidak hanya memiliki kompetensi. Tetapi juga menjunjung integritas dan akuntabilitas.

“Reformasi besar-besaran harus dimulai dari manusianya. Kita membutuhkan generasi profesional yang memiliki integritas, kompetensi, dan akuntabilitas. Inilah karakter Beyond Professional yang ingin kami bangun, manusia yang tidak hanya mengejar keberhasilan pribadi, tetapi juga menyadari tanggung jawab sosial dari keahliannya,” ujar Rian dalam konferensi Lintas Profesi dan Generasi di Jakarta dikutip Rabu (28/10).

Menurut Rian, salah satu upaya yang dilakukan melalui BPYC 2026 adalah mempertemukan orang-orang dari generasi dan bidang keahlian berbeda untuk membahas berbagai persoalan. Pendekatan ini diharapkan dapat membuka ruang pertukaran gagasan yang lebih luas.

BPYC 2026 sendiri menghadirkan format panel bertajuk “Tiga Generasi, Tiga Disiplin, Satu Pertanyaan Besar”. Forum tersebut mempertemukan narasumber dari berbagai latar belakang, termasuk profesional teknologi, psikolog, pendidik, pelaku industri, pejabat publik, dan kreator digital.

Editor: Diar Candra
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