Libatkan Delegasi dari Berbagai Daerah, IYC dan Kemenpora Gelar Gen SDGs Sumpah Pemuda 2026

JawaPos.com — International Youth Connection (IYC) bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) menggelar Gen SDGs Sumpah Pemuda 2026 di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (26/10).

Kegiatan bertema “Generasi Beraksi: Mewujudkan SDGs Melalui Kolaborasi dan Inovasi Pemuda Indonesia” ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk bertukar gagasan dan mengembangkan inovasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan mencakup seminar kepemudaan, sesi berbagi bersama pemimpin organisasi mahasiswa, serta presentasi proyek terkait Sustainable Development Goals (SDGs) oleh delegasi dari berbagai daerah.

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Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI Hendro Wicaksono menekankan pentingnya meneruskan semangat persatuan Sumpah Pemuda 1928 melalui kolaborasi dan inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat.

"Sumpah Pemuda 1928 mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Semangat tersebut perlu diterjemahkan oleh generasi muda hari ini melalui kolaborasi lintas komunitas, inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat, serta aksi yang memberikan dampak nyata," ujar Hendro.

Presiden International Youth Connection Bahal Siregar mengatakan, kegiatan ini dirancang untuk mempertemukan pemuda dari berbagai latar belakang dan wilayah agar dapat saling belajar serta mengembangkan gagasan bersama.

"Bagi IYC, pemuda tidak seharusnya hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan, tetapi harus hadir sebagai bagian dari solusi. Melalui kegiatan ini, kami ingin mempertemukan pemuda dari berbagai daerah dengan latar belakang, pengalaman, dan gagasan yang berbeda agar dapat saling belajar, berkolaborasi, serta melahirkan inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat," kata Bahal.

Menurut Bahal, gagasan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi aksi nyata, bukan berhenti pada tahap presentasi.

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