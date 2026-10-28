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Penulis: Antara
Rabu, 28 Oktober 2026 | 21.20 WIB

TNI AL akan Latih Pilot Pusbenerbal Tangani Karhutla

KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kepala Staf TNI AL (KSAL)  Laksamana TNI Muhammad Ali berencana melatih para pilot helikopter dari Pusat Penerbang Angkatan Laut (Puspenerbal) untuk melakukan operasi water bombing agar bisa diterjunkan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Kita melatih penerbang heli kita untuk membawa water bucket juga. Jadi bukan hanya heli-heli Angkatan Udara, tapi heli-heli Angkatan Laut juga bisa membantu (padamkan karhutla)," kata Ali saat jumpa pers di atas KRI Sriwijaya-100 saat bersandar di Dermaga 107, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu.

Menurut Ali, pihaknya perlu terlibat dalam membantu menangani karhutla agar proses pemadaman titik api di beberapa lokasi bisa lebih maksimal.

Pihaknya, kata Ali, juga mempunyai beberapa helikopter yang memadai untuk menjalankan operasi water bombing ataupun pemantauan titik api dari udara.

Selain mengerahkan helikopter, Ali juga tidak menutup kemungkinan akan mengerahkan kapal induk KRI Sriwijaya-100 untuk operasi penanganan karhutla.

Dia menyampaikan kapal induk pertama RI itu bisa dijadikan sebagai pangkalan helikopter terdekat dari lokasi karhutla.

"Jadi helikopter bisa dari sini (KRI Sriwijaya-100), bisa dari pangkalan bisa. Nanti kita lihat mana yang lebih efisien dan efektif," terang Ali. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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