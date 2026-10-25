Profil Mantan Panglima Widodo AS, Pemimpin TNI Pertama yang Berasal dari Angkatan Laut

Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Widodo Adi Sutjipto atau Widodo AS meninggal dunia, Minggu (25/10). (Istimewa)
JawaPos.com - Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Widodo Adi Sutjipto atau Widodo AS meninggal dunia. Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas, pada Minggu (25/10).
“Betul,” kata Muhammad Nas saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (25/10).
Kepergian Widodo AS membawa duka bagi keluarga besar TNI. Muhammad Nas menyampaikan belasungkawa sekaligus mengajak masyarakat untuk mendoakan almarhum agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan.
“Kita semua berduka atas kepulangan beliau dan sama-sama kita doakan semoga husnul khotimah,” tegasnya.
Profil Widodo AS
Widodo Adi Sutjipto atau yang dikenal dengan Widodo AS merupakan tokoh militer kelahiran Boyolali, Jawa Tengah, pada 1 Agustus 1944. Ia menempuh pendidikan militer di Akademi Angkatan Laut (AAL) dan lulus pada 1968 sebelum meniti karier di lingkungan TNI Angkatan Laut.
Perjalanan karier Widodo di militer terus berkembang hingga dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) pada 1998. Setahun kemudian, ia mendapat amanah sebagai Wakil Panglima TNI pada 1999.
Kariernya mencapai puncak ketika Presiden Abdurrahman Wahid mengangkatnya sebagai Panglima TNI pada 1999. Widodo mengemban jabatan tersebut hingga 2002 dan mencatatkan sejarah sebagai Panglima TNI pertama yang berasal dari matra Angkatan Laut.
Setelah menyelesaikan pengabdiannya di lingkungan militer, Widodo melanjutkan kiprah di pemerintahan. Ia dipercaya menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada periode 2004–2009.
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