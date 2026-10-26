Tangani Karhutla di Gung Lawu, TNI AU Siagakan Helikopter Super Puma

Helikopter Super Puma TNI AU melakukan pemadaman api dengan metode "water bombing" di kawasan Gunung Lawu, Jawa Tengah, Rabu (21/10). (ANTARA/Humas TNI AU)
JawaPos.com - TNI AU menyiagakan helikopter Super Puma untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan (kahutla) di Gunung Lawu, Jawa Tengah.
Helikopter dari Skuadron 6 itu telah disiagakan sejak Rabu (21/10) hingga saat ini. "Pengerahan helikopter ini merupakan bagian dari upaya penanggulangan karhutla melalui dukungan operasi udara, khususnya di kawasan dengan medan yang menyulitkan penanganan dari darat," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Feri Yunaldi.
Feri melanjutkan helikopter itu membantu proses pemadaman dengan metode water bombing atau menjatuhkan air dari udara.
Tidak hanya itu, helikopter juga dikerahkan untuk mencari titik api baru untuk dipadamkan sedini mungkin.
Hingga saat ini, helikopter andalan TNI AU itu masih disiagakan untuk membantu pemerintah menangani karhutla di Gunung Lawu.
Dengan adanya upaya itu, Feri mengharapkan bantuan yang diberikan TNI AU dapat meringankan beban pemerintah dalam menangani karhutla.
"TNI AU terus berkontribusi dalam penanggulangan bencana dan perlindungan lingkungan, sekaligus menunjukkan peran operasi udara dalam mendukung keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian alam Indonesia," ucap dia. (*)
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