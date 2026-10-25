Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Minggu, 25 Oktober 2026 | 19.07 WIB

Mantan Panglima Widodo AS Wafat, Keluarga Besar TNI Berduka 

Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Widodo Adi Sutjipto atau Widodo AS meninggal dunia, Minggu (25/10). (Istimewa) - Image

Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Widodo Adi Sutjipto atau Widodo AS meninggal dunia, Minggu (25/10). (Istimewa)

JawaPos.com - Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Widodo Adi Sutjipto atau Widodo AS meninggal dunia. Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas.

“Betul,” kata Muhammad Nas saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (25/10).

Kepergian Widodo AS membawa duka bagi keluarga besar TNI. Muhammad Nas menyampaikan belasungkawa sekaligus mengajak masyarakat untuk mendoakan almarhum agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan.

“Kita semua berduka atas kepulangan beliau dan sama-sama kita doakan semoga husnul khotimah,” tegasnya.

Semasa hidupnya, Widodo AS dikenal sebagai salah satu tokoh militer yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI maupun pemerintahan.

Pria kelahiran Boyolali, 1 Agustus 1944, tersebut tercatat sebagai Panglima TNI pertama yang berasal dari Angkatan Laut (AL). Penunjukan itu menjadi bagian penting dalam perjalanan karier militernya.

Sebelum menjabat sebagai Panglima TNI 1999-2002, Widodo AS pernah dipercaya mengemban tugas sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) pada 1998. Setahun kemudian, ia menjabat Wakil Panglima TNI pada 1999.

Kariernya berlanjut ke ranah pemerintahan setelah dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk periode 2004–2009. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Son Na Eun Eks Apink Berduka atas Kepergian Sang Ibu, Adik Turut Mendampingi - Image
Infotainment

Son Na Eun Eks Apink Berduka atas Kepergian Sang Ibu, Adik Turut Mendampingi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 18.28 WIB

7 Alasan Mengapa Sebagian Orang Lebih Memilih untuk Sendirian Saat Berduka Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Alasan Mengapa Sebagian Orang Lebih Memilih untuk Sendirian Saat Berduka Menurut Psikologi

Kamis, 24 September 2026 | 03.25 WIB

Bos Restoran Korea yang Diduga Lecehkan Pegawai Bantah Kabur ke Negaranya, Ngaku Sedang Berduka - Image
Surabaya Raya

Bos Restoran Korea yang Diduga Lecehkan Pegawai Bantah Kabur ke Negaranya, Ngaku Sedang Berduka

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03.50 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

4

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

5

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

6

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

7

Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026

8

Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak

9

Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol

10

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore