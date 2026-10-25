Mantan Panglima Widodo AS Wafat, Keluarga Besar TNI Berduka 

JawaPos.com - Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Widodo Adi Sutjipto atau Widodo AS meninggal dunia. Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas.

“Betul,” kata Muhammad Nas saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (25/10).

Kepergian Widodo AS membawa duka bagi keluarga besar TNI. Muhammad Nas menyampaikan belasungkawa sekaligus mengajak masyarakat untuk mendoakan almarhum agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan.

“Kita semua berduka atas kepulangan beliau dan sama-sama kita doakan semoga husnul khotimah,” tegasnya.

Semasa hidupnya, Widodo AS dikenal sebagai salah satu tokoh militer yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI maupun pemerintahan.

Pria kelahiran Boyolali, 1 Agustus 1944, tersebut tercatat sebagai Panglima TNI pertama yang berasal dari Angkatan Laut (AL). Penunjukan itu menjadi bagian penting dalam perjalanan karier militernya.

Sebelum menjabat sebagai Panglima TNI 1999-2002, Widodo AS pernah dipercaya mengemban tugas sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) pada 1998. Setahun kemudian, ia menjabat Wakil Panglima TNI pada 1999.

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