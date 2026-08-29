Bos Restoran Korea yang Diduga Lecehkan Pegawai Bantah Kabur ke Negaranya, Ngaku Sedang Berduka

JawaPos.com - Bos restoran korea di Jalan HR Muhammad, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya berinisial SSY bantah melarikan diri ke negaranya usai dilaporkan dua pegawainya atas dugaan tindak pidana kekerasan.

Pernyataan itu disampaikan melalui kuasa hukum SSY, Ben Hardjon saat menggelar konferensi pers, Sabtu (29/8). SSY sendiri merupakan Warga Negara Korea.

Ben Hadjon menegaskan bahwa SSY pulang negaranya karena sedang menghadapi suasana duka setelah ibu mertuanya meninggal dunia.

Selain itu, lanjut dia, SSY disebut tengah menjalani pengobatan karena kondisi kesehatannya kembali terganggu, setelah sebelumnya menjalani operasi paru-paru.

“Alasan klien kami ke Korea karena berkaitan dengan dengan sakit dan kabar duka ibu mertuanya. Setelah selesai, akan kembali ke Indonesia untuk menghadapi proses hukum dan memberikan keterangan kepada penyidik,"katanya.

Dia menegaskan, setelah pengobatannya selesai, kliennya akan kembali ke Indonesia untuk menghadapi proses hukum sebagaimana adanya laporan di Polrestabes Surabaya.

"Klien kami menyatakan akan bersikap kooperatif dalam menghadapi proses hukum tersebut,” ujarnya.