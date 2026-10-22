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Leni Setya Wati
Kamis, 22 Oktober 2026 | 18.28 WIB

Son Na Eun Eks Apink Berduka atas Kepergian Sang Ibu, Adik Turut Mendampingi

son na eun (x @revistakoreain)

JawaPos.com - Kabar duka dari Son Na Eun eks Apink. Ia kehilangan ibunda tercinta pada 17 Oktober 2026.

Menurut laporan allkpop, kabar tersebut telah dikonfirmasi oleh agensinya, J.Wide Company. Kepergian sang ibu menjadi momen berat bagi Son Na Eun dan keluarga.

Saat ini, Son Na Eun berada di rumah duka di Seoul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada ibunya. Ia ditemani sang adik, Son Sae Eun, yang dikenal sebagai pegolf profesional.

Keduanya dikabarkan berada di sisi keluarga selama masa berkabung, sementara kerabat dan orang-orang terdekat datang untuk menyampaikan belasungkawa.

Prosesi pemakaman dijadwalkan berlangsung pada 19 Oktober 2026. Pihak agensi telah mengonfirmasi kabar meninggalnya ibu Son Na Eun, tetapi tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai penyebab kepergian beliau.

Keluarga kini menjalani masa duka secara pribadi di tengah perhatian publik terhadap kabar tersebut.

Son Na Eun memulai kariernya sebagai anggota Apink pada 2011. Bersama grup tersebut, ia dikenal melalui lagu-lagu populer seperti “NoNoNo”, “Mr. Chu”, dan “I'm So Sick”.

Setelah meninggalkan Apink pada 2022, ia lebih berfokus pada dunia akting dan membangun karier melalui berbagai proyek drama Korea.

Namanya semakin dikenal lewat sejumlah drama, termasuk Ghost Doctor, Agency, Family X Melo, dan The Tale of Lady Ok.

Pada 2026, ia juga menarik perhatian melalui perannya dalam drama Agent Kim Reactivated. Setelah menyelesaikan proyek tersebut, Son Na Eun tengah mempersiapkan karya berikutnya sebelum kabar duka ini datang.

Kepergian sang ibu membuat para penggemar menyampaikan dukungan dan doa untuk Son Na Eun serta keluarganya.

Di tengah masa sulit tersebut, privasi keluarga menjadi hal penting agar mereka dapat menjalani proses berduka dengan tenang.

Banyak penggemar berharap Son Na Eun dan adiknya diberi kekuatan untuk melewati kehilangan orang tercinta.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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