2 Tahun Berkuasa, Komunikasi Prabowo Makin Sering Blunder

Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10). (Istimewa)
JawaPos.com - Kepala LAB 45 Jaleswari Pramodhawardani mengungkapkan, blunder komunikasi Presiden Prabowo Subianto makin sering terjadi selama dua tahun berkuasa.
Catatan LAB 45, blunder komunikasi Praboro meningkat dari 32 kasus pada tahun pertama menjadi 48 kasus pada tahun kedua berkuasa.
Secara proporsi, kontribusinya terhadap keseluruhan blunder komunikasi pejabat Kabinet Merah Putih juga bertambah dari 19,6 persen menjadi 34,3 persen.
"LAB 45 mencatat 303 blunder komunikasi pejabat kabinet sepanjang 20 Oktober 2024-19 Oktober 2026," kata Jaleswari Pramodhawardani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/10).
"Dengan total 80 blunder, Presiden menjadi penyumbang terbesar; menteri dan wakil menteri menyumbang 164," ucapnya. Selebihnya adalah blunder oleh pejabat kabinet lainnya.
Berdasarkan evaluasi tersebut, jumlah blunder komunikasi pejabat publik sebenarnya mengalami penurunan dari 163 kasus pada tahun pertama menjadi 140 kasus pada tahun kedua pemerintahan.
Namun, blunder komunikasi yang dilakukan Prabowo justru meningkat dari 32 menjadi 48 kali.
Menurut Jaleswari, temuan tersebut memperlihatkan bahwa blunder komunikasi pemerintah semakin terkonsentrasi pada pucuk pimpinan.
Kondisi ini menjadi catatan penting, karena pernyataan Presiden memiliki jangkauan luas dan dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Karena itu, LAB 45 menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus mengutamakan akurasi, konsistensi, dan kesesuaian informasi dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat.
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