Desakan Kalam Salan ke Prabowo: Pak, Asep Saka Kobongan Alas kui Nggawe Wong Malaysia Susah Ambegan

JawaPos.com - Politikus Partai Pribumi Bersatu Malaysia, Kalam Salan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk serius menangani masalah kebakaran lahan dan hutan (karhutla) yang sudah berlangsung berbulan-bulan.

Partai Pribumi Bersatu Malaysia merupakan partai oposisi di Malaysia. Menariknya, desakan tersebut Kalam Salan sampaikan dalam Bahasa Jawa.

Penggunaan Bahasa Jawa dipilih karena Kalam menduga pemerintah Indonesia yang menurutnya banyak berlatar-belakang orang Jawa, tidak akan paham jika pesannya disampaikan dalam Bahasa Melayu.

"Mungkin pihak kepemimpinan sebelah sane yang kebanyakan orang Jawa pun tak paham dengan Bahasa Melayu, biarlah saya dengan izin dewan yang mulia ini bercakap dalam Bahasa Jawa," ucap Salan dikutip dari NST Online TV, Kamis (22/10).

Berikut isi pesan Kalam Salan untuk Prabowo dalam Bahasa Jawa:

Assalamualaikum Pak Prabowo, pripun kabare?

Paringi waras nggih.

Kula arep ngomong soal kabut asap sik saben tahun kok meneh seko Indonesia nganti Malaysia. Pak, asep saka kobongan alas kuwi nggawe wong Malaysia susah arep ambegan.

Akeh sing watuk, tenggoroke podo gatel. Seseg ambegane. Sekolah nganti tutup. Pariwisata dadi sepi. Lahan wong-wong sing nyambut gawe sepi, ora isa pada kerja.