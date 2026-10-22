Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Estu Suryowati
Kamis, 22 Oktober 2026 | 17.55 WIB

Desakan Kalam Salan ke Prabowo: Pak, Asep Saka Kobongan Alas kui Nggawe Wong Malaysia Susah Ambegan

Anggota parlemen oposisi Malaysia, Kalam Salan. (MalaysiaKini) - Image

Anggota parlemen oposisi Malaysia, Kalam Salan. (MalaysiaKini)

JawaPos.com - Politikus Partai Pribumi Bersatu Malaysia, Kalam Salan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk serius menangani masalah kebakaran lahan dan hutan (karhutla) yang sudah berlangsung berbulan-bulan.

Partai Pribumi Bersatu Malaysia merupakan partai oposisi di Malaysia. Menariknya, desakan tersebut Kalam Salan sampaikan dalam Bahasa Jawa.

Penggunaan Bahasa Jawa dipilih karena Kalam menduga pemerintah Indonesia yang menurutnya banyak berlatar-belakang orang Jawa, tidak akan paham jika pesannya disampaikan dalam Bahasa Melayu.

"Mungkin pihak kepemimpinan sebelah sane yang kebanyakan orang Jawa pun tak paham dengan Bahasa Melayu, biarlah saya dengan izin dewan yang mulia ini bercakap dalam Bahasa Jawa," ucap Salan dikutip dari NST Online TV, Kamis (22/10).

Berikut isi pesan Kalam Salan untuk Prabowo dalam Bahasa Jawa:

Assalamualaikum Pak Prabowo, pripun kabare?
Paringi waras nggih. 

Kula arep ngomong soal kabut asap sik saben tahun kok meneh seko Indonesia nganti Malaysia. Pak, asep saka kobongan alas kuwi nggawe wong Malaysia susah arep ambegan. 

Akeh sing watuk, tenggoroke podo gatel. Seseg ambegane. Sekolah nganti tutup. Pariwisata dadi sepi. Lahan wong-wong sing nyambut gawe sepi, ora isa pada kerja.

Sing susah ora mung wong Malaysia, Pak. Wong Indonesia sing nyambut gawe kerja neng kebon Malaysia ya melu susah akibat asep kui.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Karhutla di Kalteng Masih Paling Luas, Kebakaran di 321 Hektare Lahan Perlu Dipadamkan - Image
Nasional

Karhutla di Kalteng Masih Paling Luas, Kebakaran di 321 Hektare Lahan Perlu Dipadamkan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 16.18 WIB

Basuki Sebut Proyek Pembangunan IKN Tak Terganggu Karhutla: Itu di Bukit Soeharto - Image
Ibu Kota Baru

Basuki Sebut Proyek Pembangunan IKN Tak Terganggu Karhutla: Itu di Bukit Soeharto

Kamis, 22 Oktober 2026 | 16.00 WIB

Ignasius Jonan Sentil Malaysia dan Singapura soal Karhutla Indonesia - Image
Nasional

Ignasius Jonan Sentil Malaysia dan Singapura soal Karhutla Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 06.51 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore