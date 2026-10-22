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Bintang Pradewo
Kamis, 22 Oktober 2026 | 18.37 WIB

AMI Apresiasi Perhatian Serius Presiden Prabowo bagi Museum dan Kebudayaan Indonesia

Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Putu Supadma Rudana. (Istimewa) - Image

Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Putu Supadma Rudana. (Istimewa)

JawaPos.com - Puncak perayaan Hari Museum Indonesia ke-11 dan Hari Kebudayaan Nasional 2026 digelar di Museum Rudana, Ubud, Bali, Senin (19/10). Mengusung semangat Setanggi Puspa Budaya, perayaan ini menjadi momentum untuk memperkuat peran museum sebagai penjaga warisan sejarah, identitas bangsa, sekaligus rumah kebudayaan Indonesia.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama dua tahun terakhir, sektor kebudayaan dan permuseuman dinilai menjadi salah satu mercusuar pencapaian pemerintah.

Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Putu Supadma Rudana mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap pelestarian museum dan penguatan kebudayaan nasional. Menurut Putu, salah satu langkah yang menjadi perhatian ialah percepatan revitalisasi dan penataan lebih dari 200 titik museum, cagar budaya, keraton, istana, benteng, dan aset budaya lainnya sepanjang 2026.

“Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo selama dua tahun ini, kami melihat sektor kebudayaan dan permuseuman memiliki peran penting dan menjadi salah satu mercusuar pencapaian pemerintah. Kami mengapresiasi perhatian Bapak Presiden Prabowo Subianto percepatan revitalisasi museum dan kebudayaan Indonesia,” ujar Putu melalui keterangan pers.

Program tersebut tidak hanya menyasar pembenahan fisik, tetapi juga pembaruan narasi sejarah, tata letak, serta pemanfaatan teknologi digital untuk menghadirkan pengalaman museum yang lebih edukatif dan menarik bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Putu berharap perhatian pemerintah terhadap permuseuman dan kebudayaan terus diperkuat melalui kolaborasi dengan pengelola museum, seniman, budayawan, dan masyarakat. Dengan demikian, museum tidak hanya menjadi tempat menyimpan peninggalan masa lalu, tetapi juga ruang pembelajaran, kreativitas, dan pengembangan kebudayaan untuk masa depan.

Kegiatan puncak yang diselenggarakan AMI bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Museum Rudana of The Rudana Art Institution, dan Institut Seni Indonesia (ISI) Bali ini diikuti para tokoh bangsa, budayawan, seniman, serta insan permuseuman. Masyarakat juga dapat menyaksikan rangkaian kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting, kanal YouTube Kementerian Kebudayaan, Indonesiana TV, dan kanal lainnya.

Dalam perayaan tahun ini, AMI mengangkat tema Hari Museum Indonesia ke-11, yakni “Museum Soko Guru Bangsa, Rumah Kebudayaan Kita”. Tema tersebut menegaskan pentingnya museum dalam merawat ingatan kolektif, mengembangkan pengetahuan, serta memperkuat jati diri bangsa.

Pimpinan The Rudana Art Institution yang menaungi museum, galeri, yayasan, dan berbagai inisiatif kebudayaan ini menuturkan, kebesaran sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kemajuan pembangunan dan pencapaian material, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kebudayaan serta meneruskan nilai-nilai luhur lintas generasi

“Oktober menjadi bulan istimewa atau bulan sakti bagi permuseuman dan kebudayaan Indonesia. Rangkaian peringatan diawali dengan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober, dilanjutkan Hari Museum Indonesia pada 12 Oktober, serta Hari Kebudayaan Nasional pada 17 Oktober. Melalui museum, kekayaan warisan budaya Nusantara diharapkan tidak sekadar terpelihara secara fisik, tetapi juga terus dihayati dan menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat,” Ucap Putu.

Editor: Bintang Pradewo
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