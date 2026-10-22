2 Tahun Prabowo-Gibran, Kebijakan B50 Jadi Strategi Tekan Impor Solar dan Emisi

JawaPos.com — Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendorong kemandirian energi melalui penerapan mandatori biodiesel B50. Kebijakan yang berlaku sejak 1 Juli 2026 itu ditujukan untuk menekan ketergantungan impor solar, menghemat devisa negara, sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca.

Langkah nyata ini terwujud tiga bulan sebelum genap dua tahun kepemimpinan Prabowo.

B50 merupakan campuran bahan bakar yang terdiri atas 50 persen biodiesel, yaitu bahan bakar nabati yang antara lain dapat dibuat dari minyak kelapa sawit (CPO), dan 50 persen bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

Dengan kebijakan ini, Indonesia dapat semakin menekan impor solar karena sebagian kebutuhan bahan bakar tersebut dapat dipenuhi dengan bahan bakar nabati.

Dalam peluncuran mandatori B50 di Karawang pada 9 Juli lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kebijakan tersebut akan membuat Indonesia tidak perlu lagi mengimpor solar mulai 2026. Sebaliknya, Indonesia diproyeksikan mengalami surplus solar sebesar 4 juta kiloliter (kL) mulai tahun ini.

"Dengan implementasi B50 ini kita tidak impor solar lagi, ini pertama kali," ujar Bahlil, ditulis Minggu (11/10).

B50 merupakan kelanjutan dari mandatori B40 yang diterapkan pada awal 2025. B40 adalah bahan bakar yang terdiri atas campuran 40 persen bahan bakar nabati dan 60 persen BBM jenis solar.

Peningkatan porsi bahan bakar nabati dalam campuran biodiesel ini berpotensi memberikan dampak besar terhadap perekonomian.

Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa implementasi B50 dapat membantu Indonesia menghemat devisa sebesar Rp170 triliun pada tahun ini. Angka tersebut meningkat 27,5 persen dibandingkan dengan penghematan devisa sebesar Rp133,33 triliun saat B40 diterapkan pada tahun lalu.