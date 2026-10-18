Relawan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tapin Dapat Bantuan Rp 100 Juta dari UAH Care

JawaPos.com – Semangat warga bantu warga tercermin pada kisah yang dialami relawan Barisan Pemadam Kebakaran (Bapara) Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Tidak pernah mengajukan permohonan bantuan namun perjuangan mereka dalam memadamkan kebakaran hutan ternyata mendapatkan atensi dari agamawan Ustaz Adi Hidayat.

Dikutip dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Grup) pada Minggu (18/10), Bapara Kabupaten Tapin mendapatkan bantuan serta tali asih sebesar Rp 100 juta dari UAH (Ustaz Adi Hidayat) Care. “Tidak pernah sedikit pun kami meminta bantuan atau mengeluh kepada pihak mana pun. Tiba-tiba ada komunikasi dari tim UAH Care yang menyampaikan perhatian Ustaz Adi Hidayat terhadap penanganan karhutla,” ujar Ketua Bapara Tapin Ali Muzakir pada Minggu (18/10).

Berawal dari Komunikasi Tak Terduga

Ali menceritakan komunikasi dengan tim UAH Care awalnya berlangsung di luar perkiraan. Ia kemudian melakukan panggilan video dengan perwakilan tim dan Ustaz Adi Hidayat. Tak lama setelah pembicaraan tersebut, Ali diminta menyerahkan nomor rekening untuk penyaluran bantuan. Ia sempat menolak karena tidak pernah mengajukan permintaan dana.

Namun, pihak Ustaz Adi Hidayat tetap menyampaikan keinginan untuk membantu relawan yang sedang berjuang menangani karhutla.

Menurut Ali, Kalimantan Selatan menjadi salah satu dari enam provinsi yang mendapat perhatian dalam penyaluran bantuan untuk penanganan karhutla. Di antara sejumlah kontak relawan dan pihak terkait di provinsi ini, Bapara Tapin akhirnya terpilih sebagai penerima bantuan.

Setelah berdiskusi mengenai kebutuhan di lapangan, Bapara menyampaikan dua hal yang paling mendesak, yakni bahan bakar minyak (BBM) untuk mesin pompa portabel dan masker respirator untuk melindungi relawan dari paparan asap. Bantuan sebesar Rp 100 juta pun disalurkan.

“Kami benar-benar terkejut dan terharu. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada perhatian dan bantuan sebesar itu untuk relawan di Tapin,” ungkap Ali.