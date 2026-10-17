Kolaborasi DPN - Pagar Nusa Buka Peluang Kader Berprestasi Menuju Sumpah Advokat

Pagar Nusa berkolaborasi dengan DPN Indonesia siapkan beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat. (Istimewa)
JawaPos.com - Pengabdian kader Pagar Nusa mendapat ruang baru melalui pendidikan profesi hukum. Pimpinan Pusat Pagar Nusa bersama Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia menyiapkan beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan target 2.000 kader.
Nota kesepahaman kedua pihak ditandatangani di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Jumat (16/10).
Kerja sama tersebut diharapkan memperkuat kemampuan kader dalam mendampingi masyarakat memperjuangkan haknya.
Ketua Umum PP Pagar Nusa Muchamad Nabil Haroen menempatkan pendidikan hukum sebagai bagian dari tanggung jawab seorang pendekar.
Menurut dia, kehormatan pendekar terletak pada kesanggupan menggunakan kekuatan untuk melindungi.
Tanggung jawab tersebut membutuhkan kecakapan memahami hukum, menjernihkan persoalan, serta memperjuangkan hak melalui jalan yang beradab.
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Nabil menekankan bahwa persamaan di hadapan hukum harus dapat dirasakan masyarakat yang memiliki keterbatasan pengetahuan maupun biaya.
"Kehadiran pendamping hukum menjadi penting agar keterbatasan itu tidak menghilangkan kesempatan memperoleh keadilan," ujar Nabil dilansir dari Antara.
Dia menyebut kerja sama dengan DPN Indonesia sebagai kado menjelang Hari Santri.
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