Gus Ipul Apresiasi Kapolri Suyudi Ario Seto Berantas Narkoba, PBNU Siap Bantu Pencegahan

JawaPos.com – Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam memberantas peredaran narkoba. Ia menilai penindakan di sejumlah wilayah, termasuk Kampung Ambon dan Kampung Boncos di Jakarta Barat, penting untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda.

Apresiasi tersebut disampaikan menyusul operasi pemberantasan narkoba di kedua kawasan itu pada Jumat (9/10/2026). Menurut Gus Ipul, upaya pemberantasan narkotika harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kriminalitas, tetapi juga kehidupan keluarga dan masa depan generasi bangsa.

"Kami menyambut baik langkah tegas Kapolri dan jajarannya. Narkoba bukan hanya persoalan kriminalitas, tetapi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Narkoba merusak keluarga, menghancurkan harapan orang tua, dan merampas masa depan anak-anak kita," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10/2026).

Gus Ipul menilai pemberantasan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Upaya tersebut perlu diimbangi dengan pencegahan yang melibatkan keluarga, tokoh agama, pesantren, sekolah, dan masyarakat.

Menurut dia, keterlibatan berbagai elemen tersebut penting untuk membangun lingkungan yang mampu melindungi anak-anak dan generasi muda dari penyalahgunaan narkotika.

Sebagai organisasi yang memiliki jaringan pesantren, ulama, dan masyarakat di berbagai daerah, PBNU menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Polri dalam memperkuat pencegahan narkoba.

Kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat menjangkau berbagai persoalan sosial lain, termasuk judi online yang berpotensi menimbulkan masalah bagi individu dan keluarga.

"NU dengan jaringan pesantren, ulama, dan masyarakatnya siap membangun sinergi dalam upaya pencegahan. Kita harus menciptakan lingkungan yang melindungi anak-anak dari narkoba dan berbagai ancaman sosial lainnya," kata Gus Ipul.

Selain pemberantasan narkoba, Gus Ipul menyambut positif agenda transformasi Polri yang disampaikan Kapolri Suyudi Ario Seto. Agenda tersebut mencakup pembenahan organisasi dan sumber daya manusia, peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, penguatan pengawasan, serta akuntabilitas anggaran.