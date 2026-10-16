7 Perusahaan Indonesia 'Ditandai' oleh Singapura Buntut Kabut Asap Lintas Negara

JawaPos.com - Singapura menyasar tujuh perusahaan Indonesia yang diduga terkait dengan kebakaran lahan pemicu kabut asap lintas negara. Pemerintah Singapura akan mengirimkan surat pencegahan yang mewajibkan perusahaan-perusahaan tersebut memadamkan api di area konsesinya, menghentikan pembakaran, serta menyusun rencana agar kebakaran tidak terulang.

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu mengatakan, surat tersebut diterbitkan oleh National Environment Agency (NEA) berdasarkan hasil penyelidikan dan mengacu pada 'Transboundary Haze Pollution Act'.

Pengumuman itu disampaikan Fu dalam konferensi pers pada Jumat (16/10) waktu Singapura. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Singapura menindak kebakaran di Indonesia yang berdampak pada kualitas udara di wilayahnya.

Ketujuh perusahaan yang menjadi sasaran surat pencegahan itu adalah PT Bumi Andalas Permai, PT Bumi Mekar Hijau, PT Paramitra Mulia Langgeng, PT Sumatera Alam Anugerah, PT SBA Wood Industries, PT Hutan Lestari Raya, dan PT Bangkanesia.

Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di sektor kehutanan dan perkebunan kayu, dengan wilayah operasional terutama di Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Apa Kewajiban 7 Perusahaan Tersebut? Melalui surat pencegahan itu, NEA meminta setiap perusahaan mengerahkan personel pemadam kebakaran untuk memadamkan api atau mencegah kebakaran meluas di lahan yang dimiliki maupun dikuasai.

Perusahaan juga diwajibkan menghentikan atau tidak memulai aktivitas pembakaran di lahan tersebut. Selain itu, mereka harus menyerahkan rencana tindakan kepada NEA yang mencakup upaya pemadaman kebakaran dan langkah pencegahan agar api tidak kembali muncul.

Surat tersebut merupakan langkah pencegahan. Penerbitannya tidak dengan sendirinya berarti ketujuh perusahaan telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.