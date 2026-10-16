Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Jumat, 16 Oktober 2026 | 23.48 WIB

BMKG Deteksi Asap Karhutla Kalimantan Sudah sampai Jakarta, Banten dan Jabar

Citra satelit Himawari deteksi asap karhutla Kalimantan melintas di langit Jakarta dan Banten. (Istimewa) - Image

Citra satelit Himawari deteksi asap karhutla Kalimantan melintas di langit Jakarta dan Banten. (Istimewa)

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi sebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Kalimantan telah melintas hingga ke wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat pada Jumat (16/10).

Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, mengonfirmasi bahwa pergerakan asap tersebut terpantau langsung melalui pencitraan satelit pada pagi hari ini.

"Dari citra sebaran asap wilayah Indonesia yang dirilis BMKG jam 10.00 WIB tadi ya, itu hasil deliniasi terdeteksi asap yang sudah masuk ke wilayah Banten, maupun Jawa Barat, ataupun di Jakarta sendiri," ujar Guswanto saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (16/10).

Berdasarkan hasil tangkapan citra satelit BMKG, garis putus-putus berwarna merah muda tampak mengelilingi sejumlah wilayah di Indonesia.

Sebaran asap terpantau membentang dari Kalimantan, Sumatra, sebagian Sulawesi, hingga menjangkau bagian pulau Jawa.

"Yang di sekitaran Kalimantan sama Sumatera, itu tersebar di Kalimantan, Sumatera, sama yang sedikit bagian ke Banten, Jawa Barat maupun DKI," terangnya.

Kendati demikian, BMKG menegaskan bahwa fenomena ini masih harus dipantau secara ketat.

Pasalnya, asap yang terdeteksi saat ini baru berada di lapisan atmosfer atas dan belum sepenuhnya turun ke permukaan daratan.

"Sehingga perlu dipantau terus, apakah konsentrasi yang di Jakarta ini benar-benar meningkat di permukaan, atau hanya melintas di lapisan atmosfer atas," katanya.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pemprov Kalteng Salurkan 10 Juta Liter Air Bersih untuk Masyarakat Terdampak Karhutla - Image
Nasional

Pemprov Kalteng Salurkan 10 Juta Liter Air Bersih untuk Masyarakat Terdampak Karhutla

Jumat, 16 Oktober 2026 | 22.43 WIB

Hadapi Asap Karhutla, Anak Batuk Tiap Hari dan Terisolasi di Rumah - Image
Berita Daerah

Hadapi Asap Karhutla, Anak Batuk Tiap Hari dan Terisolasi di Rumah

Jumat, 16 Oktober 2026 | 22.23 WIB

Pastikan Suplai Obat Aman, Menkes Minta Warga Terdampak Karhutla Langsung ke Puskesmas Jika Batuk - Image
Nasional

Pastikan Suplai Obat Aman, Menkes Minta Warga Terdampak Karhutla Langsung ke Puskesmas Jika Batuk

Jumat, 16 Oktober 2026 | 22.18 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

6

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

7

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

8

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

9

Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore