Pemprov Kalteng Salurkan 10 Juta Liter Air Bersih untuk Masyarakat Terdampak Karhutla

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendistribusikan air bersih secara bertahap ke sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah, terutama daerah yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan air bersih akibat dampak karhutla. (Istimewa).
JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mengintensifkan penyaluran air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga 15 Oktober 2026, total air bersih yang disalurkan sejak 30 Agustus 2026 mencapai 10.002.150 liter.
Distribusi air bersih dilakukan secara bertahap ke sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah, terutama daerah yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan air bersih akibat dampak karhutla.
Pada Kamis (15/10/2026), penyaluran air bersih kembali menjangkau enam kabupaten, yakni Barito Utara, Seruyan, Katingan, Kotawaringin Barat, Barito Timur, dan Murung Raya. Total suplai air bersih pada hari tersebut mencapai 121.600 liter.
Kabupaten Seruyan menjadi wilayah dengan distribusi terbesar, yakni 60.900 liter. Air bersih tersebut disalurkan ke Desa Halimaung Jaya sebanyak 4.000 liter, Desa Sungai Undang 4.000 liter, Desa Sembuluh II 7.700 liter, Desa Terawan 6.000 liter, Desa Bangkal 28.600 liter, Desa Sembuluh I 8.400 liter, dan Desa Selunuk 2.200 liter.
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Di Kabupaten Barito Timur, sebanyak 24.400 liter air bersih disalurkan ke Dusun Bantai Karau. Sementara itu, Kabupaten Kotawaringin Barat menerima pasokan 22.300 liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Umpang sebanyak 1.300 liter, Desa Bangkuang 12.000 liter, Kelurahan Mendawai di Jalan Sudirman 5.000 liter, Kelurahan Madurejo 2.000 liter, dan Desa Sungai Kapitan 2.000 liter.
Adapun Kabupaten Barito Utara menerima 8.000 liter air bersih yang didistribusikan ke Dusun Parang Kampeng dan Desa Ipu, masing-masing sebanyak 4.000 liter. Kabupaten Murung Raya memperoleh 3.600 liter untuk Desa Sungai Lunuk, Kelurahan Puruk Cahu Seberang, dan Desa Muara Jaan, dengan masing-masing wilayah menerima 1.200 liter. Sementara itu, Kabupaten Katingan menerima 2.400 liter air bersih untuk masyarakat di Kelurahan Kasongan Lama.
Penyaluran tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemprov Kalteng dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah penanganan dampak karhutla. Distribusi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan di lapangan agar bantuan dapat menjangkau wilayah yang memerlukan pasokan air bersih.
Melalui distribusi yang terus dilakukan, Pemprov Kalteng berupaya mendukung ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekaligus memperkuat penanganan dampak karhutla di berbagai wilayah Kalimantan Tengah.
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