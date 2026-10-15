Kabinet Bertabur Bintang, Berikut Daftar10 Jenderal Aktif TNI-Polri yang Duduki Jabatan Strategis

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan resuffhle kabinet pada Kamis (15/10). Sejumlah jenderal TNI aktif dilantik dalam kesempatan tersebut. Berdasar catatan, saat ini ada 10 jenderal TNI dan Polri aktif di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. Menjadikan kabinet tersebut bertabur bintang.

Terbaru tentu saja pelantikan wakil panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), dan 2 orang wakil menteri pertahanan (wamenhan) hari ini. Para pejabat tersebut ada yang mendapatkan kenaikan pangkat dari jenderal atau perwira tinggi (pati) bintang 3 menjadi jenderal penuh atau pati bintang 4.

Ada pun deretan jenderal bintang 4 TNI dan Polri aktif di Kabinet Merah Putih terdiri atas:

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto

Jenderal Agus Subiyanto dilantik menjadi panglima TNI oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada 22 November 2026. Sampai saat ini, Agus masih aktif bertugas sebagai panglima TNI.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto

Jenderal Suyudi merupakan kapolri baru. Dia menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Pelantikan Suyudi sebagai kapolri berlangsung pada 1 Oktober 2026.

Kepala BRAN Jenderal Polisi Dedi Prasetyo

Dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) pada 1 Oktober 2026. Pelantikan Dedi bersamaan dengan sejumlah pejabat lainnya.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

Jenderal Sigit mendapat penugasan baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sejak 1 Oktober 2026. Jabatan lamanya sebagai kapolri digantikan oleh Jenderal Suyudi.

Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak

Jenderal Maruli adalah wakil panglima TNI terbaru. Dia dilantik menjadi wakil panglima TNI oleh Presiden Prabowo Subianto pada 15 Oktober 2026. Bersamaan dengan pelantikan pejabat lainnya.