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Dimas Choirul
Jumat, 2 Oktober 2026 | 00.18 WIB

Bahlil Merangkap Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Fokus Eksekusi Asta Cita

Bahlil Lahadalia resmi merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator (Menko) Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setelah dilantik Presiden hari ini, di Istana, Jakarta, Kamis (1/10). (YouTube Setpres) - Image

Bahlil Lahadalia resmi merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator (Menko) Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setelah dilantik Presiden hari ini, di Istana, Jakarta, Kamis (1/10). (YouTube Setpres)

JawaPos.com - Bahlil Lahadalia resmi merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator (Menko) Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Usai dilantik Presiden di Istana Negara Jakarta hari ini, Kamis (1/10), ia menyebut penugasan itu sebagai bagian dari program Presiden dalam Asta Cita.

"Hari ini, alhamdulillah, kami melakukan pelantikan oleh Pak Presiden. Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus merangkap jadi Menteri ESDM," kata Bahlil kepada wartawan.

Bahlil mengatakan, jabatan tersebut merupakan tanggung jawab negara yang harus diembannya dengan baik.

Dia memastikan akan menjalankan kedua penugasan itu, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.

"Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi energi," lanjutnya.

Menurut Bahlil, hilirisasi dan transisi energi merupakan bagian dari program Presiden yang tercantum dalam Asta Cita.

Karena itu, kementerian koordinator yang dipimpinnya akan diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut.

"Dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan," tuturnya.

Bahlil menyebut aktivitas Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi untuk sementara akan tetap berpusat di kantor Kementerian ESDM.

Editor: Bayu Putra
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