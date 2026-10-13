10 Menteri Mendapat Penilaian Buruk: Ada Bahlil, Natalius Pigai, hingga Nusron Wahid

JawaPos.com - Jumlah menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka cukup banyak. Namun, dari puluhan menteri itu terdapat 10 menteri mendapat penilaian buruk.

Mereka adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menempati posisi terendah dalam skor penilaian sebesar rata-rata 1,2. Menteri lainnya yang mendapat penilaian buruk, yakni Menteri Desa Yandri Susanto (1,3), Menteri HAM Natalius Pigai (1,5), Menteri Perumahan Maruarar Sirait (1,6), dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid (1,8).

Hasil penilain itu tergambar dalam survei Arawicaksa Institute. Peneliti senior Arawicaksa Institute Rudi Hartono mengatakan, dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, stabilitas politik relatif terjaga dengan adanya dukungan koalisi partai-partai yang sangat besar.

Koalisi dari partai-partai besar itu melahirkan kabinet gemuk. Meski gemuk, Prabowo tidak puas dengan kinerja jajarannya. Sehingga melakuakn beberapa kali perombakan kabinet dengan mengganti sejumlah menteri dan pejabat strategis lainnya.

"Publik menyoroti kinerja sejumlah menteri dengan gebrakan dan terobosan meereka. Tugas mereka membantu untuk menjaga citra pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Rudi Hartono dalam pres rilis di Jakarta pada Selasa (13/10).

Dilihat dari sisi kinerja dan penilaian publik, terdapat sejumlah menteri yang dinilai menonjol dan termasuk dalam deretan menteri-menteri terbaik maupun yang terburuk. Selain menteri berkinerja buruk, temuan survei Arawicaksa Institute juga mencatat 10 menteri mendapat penilaian terbaik.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai saat memberikan sambutan dalam acara 'Forum Koordinasi Kebijakan HAM' di Jakarta, Kamis (17/9). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com).

Posisi paling atas diduduki Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dengan skor mencapai 8,1, dari skala 0-10. Disusul Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dengan skor rata-rata sebesar 8,0.