Jenderal Maruli Dilantik Jadi Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Gantikan Sebagai KSAD

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjadi Wakil Panglima TNI pada Kamis (15/10) di Istana Negara. Jabatan lamanya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) diserahkan kepada Jenderal TNI Tandyo Budi Revita.

Kedua jenderal TNI AD tersebut saling bertukar posisi. Sebelumnya, Tandyo adalah wakil panglima TNI. Sementara Maruli adalah KSAD. Pelantikan kedua pejabat tersebut dilakukan pasca terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 105 dan 106 TNI Tahun 2026.

”Keppres Nomor 105 dan 106 TNI Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan wakil panglima TNI merangkap kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil serta pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat,” ucap Sesmilpres Mayjen TNI Wahyu Yudhayana.

Dalam Keppres tersebut disampaikan bahwa pemberhentian terhadap Jenderal Tandyo sebagai wakil panglima TNI dan Jenderal Maruli sebagai wakil KSAD dilakukan dengan hormat. Negara menghaturkan terima kasih atas pengabdian kedua jenderal tersebut.

”Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Memberhentikan dengan hormat Jenderal Tandyo Budi Revita dari jabatannya sebagai wakil panglima TNI dan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dari jabatannya sebagai KSAD,” ucap Wahyu.