Profil Jenderal Maruli yang Jadi Wakil Panglima TNI, Pernah Digendong Presiden Prabowo

JawaPos.com - Jenderal TNI Maruli Simanjuntak resmi dilantik menjadi wakil panglima TNI pada Kamis (15/10). Dia menggantikan Jenderal TNI Tandyo Revita yang bertukar posisi menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Jauh sebelum dilantik menjadi panglima TNI, Maruli pernah dipuji oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pada 1994 silam, Jenderal Maruli pernah menyabet medali emas kelas 70 kilogram dan perak kelas bebas pada ajang Pangab Cup. Setahun kemudian, Maruli menjuarai kejuaraan judo Asia Tenggara. Pada momen itu, Prabowo sebagai komandan jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) memuji Maruli.

Prabowo bahkan menggendong Maruli karena merasa sangat bangga salah seorang anak buahnya menjadi juara judo di Asia Tenggara. Secara terbuka, Prabowo menceritakan kembali kisah tersebut di hadapan para menteri dan pejabat negara lainnya.

”Keppres Nomor 105 dan 106 TNI Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan wakil panglima TNI merangkap kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil serta pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat,” ucap Sesmilpres Mayjen TNI Wahyu Yudhayana dalam pelantikan hari ini.

Baca Juga: Rencana Kuliah PTN Gratis akan Hapuskan UKT dan IPI Jalur Mandiri

Dengan pelantikan tersebut, Maruli resmi menjadi orang nomor dua di TNI. Posisinya tepat berada di bawah Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Berdasar catatan, Maruli adalah jebolan Akademi Militer (Akmil) 1992. Dia merupakan prajurit berlatar belakang komando atau pasukan khusus, Kopassus.

Jabatan strategis pertama yang diemban oleh Maruli adalah komandan Detasemen Tempur Cakra pada 2002. Setelah bertugas di sana, Maruli mendapat kepercayaan menjabat sebagai Perwira Pembantu Madya Operasi Kopassus TNI AD pada 2005-2008.

Setelah itu, Maruli melanjutkan tugas sebagai Komandan Batalyon 21 Grup 2 Kopassus TNI pada 2008-2009. Dia kemudian mendapatkan promosi jabatan menjadi komandan Sekolah Komando Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus TNI AD pada 2009-2010.

Maruli kemudian melanjutkan penugasan di Kopassus. Pada 2010 dia mendapat tugas sebagai wakil Komandan Grup 1 Kopassus. Kemudian pada 2013, dia menjadi Komandan Grup 2 Kopassus. Setelah itu, dia menjadi Asisten Operasi komandan jenderal Kopassus pada 2014.