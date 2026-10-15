Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Kamis, 15 Oktober 2026 | 23.11 WIB

Profil Jenderal Maruli yang Jadi Wakil Panglima TNI, Pernah Digendong Presiden Prabowo

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. (TNI AD) - Image

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. (TNI AD)

JawaPos.com - Jenderal TNI Maruli Simanjuntak resmi dilantik menjadi wakil panglima TNI pada Kamis (15/10). Dia menggantikan Jenderal TNI Tandyo Revita yang bertukar posisi menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Jauh sebelum dilantik menjadi panglima TNI, Maruli pernah dipuji oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Pada 1994 silam, Jenderal Maruli pernah menyabet medali emas kelas 70 kilogram dan perak kelas bebas pada ajang Pangab Cup. Setahun kemudian, Maruli menjuarai kejuaraan judo Asia Tenggara. Pada momen itu, Prabowo sebagai komandan jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) memuji Maruli. 

Prabowo bahkan menggendong Maruli karena merasa sangat bangga salah seorang anak buahnya menjadi juara judo di Asia Tenggara. Secara terbuka, Prabowo menceritakan kembali kisah tersebut di hadapan para menteri dan pejabat negara lainnya.

”Keppres Nomor 105 dan 106 TNI Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan wakil panglima TNI merangkap kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil serta pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat,” ucap Sesmilpres Mayjen TNI Wahyu Yudhayana dalam pelantikan hari ini.

Dengan pelantikan tersebut, Maruli resmi menjadi orang nomor dua di TNI. Posisinya tepat berada di bawah Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Berdasar catatan, Maruli adalah jebolan Akademi Militer (Akmil) 1992. Dia merupakan prajurit berlatar belakang komando atau pasukan khusus, Kopassus. 

Jabatan strategis pertama yang diemban oleh Maruli adalah komandan Detasemen Tempur Cakra pada 2002. Setelah bertugas di sana, Maruli mendapat kepercayaan menjabat sebagai Perwira Pembantu Madya Operasi Kopassus TNI AD pada 2005-2008.

Setelah itu, Maruli melanjutkan tugas sebagai Komandan Batalyon 21 Grup 2 Kopassus TNI pada 2008-2009. Dia kemudian mendapatkan promosi jabatan menjadi komandan Sekolah Komando Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus TNI AD pada 2009-2010.

Maruli kemudian melanjutkan penugasan di Kopassus. Pada 2010 dia mendapat tugas sebagai wakil Komandan Grup 1 Kopassus. Kemudian pada 2013, dia menjadi Komandan Grup 2 Kopassus. Setelah itu, dia menjadi Asisten Operasi komandan jenderal Kopassus pada 2014.

Dari sana, Maruli dipindah ke Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Dia menjadi Komandan Grup A Paspampres sejak 2016. Dia bertugas menjaga, mengawal, dan mengamankan presiden dan ibu negara beserta keluarga secara penuh.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Gantikan Jenderal Maruli, Ini Profil dan Rekam Jejak KSAD Jenderal TNI Tandyo Budi Revita  - Image
Nasional

Gantikan Jenderal Maruli, Ini Profil dan Rekam Jejak KSAD Jenderal TNI Tandyo Budi Revita 

Kamis, 15 Oktober 2026 | 22.52 WIB

Jenderal Maruli Dilantik Jadi Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Gantikan Sebagai KSAD - Image
Nasional

Jenderal Maruli Dilantik Jadi Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Gantikan Sebagai KSAD

Kamis, 15 Oktober 2026 | 22.44 WIB

Tinjau Jembatan Pongpet Pangandaran, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak: Kami Bangun Ulang - Image
Nasional

Tinjau Jembatan Pongpet Pangandaran, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak: Kami Bangun Ulang

Senin, 14 September 2026 | 23.54 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

3

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

6

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

7

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

8

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

9

Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

10

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore