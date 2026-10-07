Mutasi Pati TNI AD, Letjen Tri Budi Utomo jadi Wakil KSAD Gantikan Saleh Mustafa

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan identitas korban penembakan oleh OPM di Jayawijaya pada Rabu sore (9/9). Dia memastikan para korban bukan intel TNI. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)
JawaPos.com - Gelombang mutasi perwira tinggi (pati) TNI AD terjadi pasca Saleh Mustafa dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi wakil menteri pertanian (wamentan). Sebagai pengganti Saleh, Letjen TNI Tri Budi Utomo dipindahkan dari jabatan sekretaris jenderal (sekjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Kebenaran informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Maruli membenarkan telah dilakukan mutasi beberapa pejabat TNI AD. Termasuk diantaranya wakil KSAD yang kini diduduki oleh Letjen Tri Budi Utomo.
”Betul (Letjen Tri Budi Utomo menjadi wakil KSAD),” ungkap Maruli saat dikonfirmasi pada Rabu (7/10).
Selain Letjen Tri Budi Utomo, TNI juga memindahtugaskan Letjen TNI Iwan Setiawan. Jenderal bintang tiga TNI AD itu kini mendapatkan penugasan sebagai panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau panglima Kostrad. Dia menggantikan Letjen TNI Mohammad Fadjar.
”Iya, masa belum pada dengar,” ungkap Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan.
Menurut Maruli, surat telegram mutasi para pejabat TNI AD turun bersamaan dengan penunjukkan beberapa pangdam baru. Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 6 kodam baru. Tersebar di beberapa daerah, Mabes TNI AD mengungkap nama-nama pangdam di setiap kodam tersebut.
”Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI,” kata Prabowo.
Berdasar data, 6 kodam baru itu terdiri atas Kodam XXV/Sultan Mahmud Riayat Syah di Kepulauan Riau, Kodam XXVI/Mataram di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kodam XXVII/Sobe Sonbai di Nusa Tenggara Timur, Kodam XXVIII/Maluku Kie Raha di Maluku Utara, Kodam XXIX/Mambruk di Papua Tengah, dan Kodam XXX/Rinambora di Nusa Tenggara Barat.
Masing-masing kodam baru itu dipimpin oleh jenderal bintang dua TNI AD, yakni:
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