Letjen TNI Kristomei Sianturi Ditunjuk Jadi Kepala BNPB

JawaPos.com - Letjen TNI Kristomei Sianturi resmi dilantik sebagai Kepala di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru menggantikan Letjen TNI Suharyanto.

”Mengangkat Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai kepala BNPB,” kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti dalam pelantikan Kristomei di Istana, Jakarta.

Sebelumnya, Kristomei datang mengenakan pakaian dinas upacara (PDU) 1 TNI. Dia mengakui dihubungi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya untuk hadir di Istana. Namun demikian, dia belum mengetahui secara pasti akan mendapat penugasan dimana.

”Saya diminta untuk hadir oleh Pak Seskab,” ucap jenderal bintang dua TNI AD tersebut.

Meski begitu, Kristomei mengaku siap jika diperintahkan oleh Presiden Prabowo untuk menangani sejumlah bencana di Indonesia. Menurut Kristomei itu merupakan bentuk kesiapan dirinya sebagai seorang prajurit yang dipanggil oleh presiden sebagai kepala negara. ”Sebagai tentara siap perintah (dari Presiden Prabowo Subianto),” ungkap Kristomei.

Sebagai lulusan Akademi Militer (Akmil) 1997, Kristomei merupakan salah seorang jenderal TNI AD yang sudah makan asam garam dalam berbagai penugasan. Di kalangan awak media, namanya juga sangat dekat. Sebab, dia pernah menjadi kepala pusat penerangan (kapuspen) TNI dan kepala dinas penerangan TNI AD (kadispenad).

Jabatan tersebut diemban oleh Kristomei sebelum mendapatkan penugasan menjadi panglima Kodam XXI/Radin Inten yang berbasis di Lampung. Dari posisi itu, pejabat kelahiran Kotabumi, Lampung Utara, itu mendapatkan promosi jabatan hingga dilantik menjadi kepala BNPB hari ini (15/10).

”Keppres Nomor 113P TAHUN 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala BNPB,” kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti dalam pelantikan Kristomei.