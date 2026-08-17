Menko PMK-Kepala BNPB Gelar Upacara HUT ke-81 RI di Lokasi Gempa NTT, Pastikan Percepat Pemulihan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Kepala BNPB Suharyanto mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Motang Rua, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (17/8). (Istimewa)
JawaPos.com - Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga negara mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Motang Rua, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (17/8). Upacara tersebut digelar di wilayah yang masih terdampak bencana gempa bumi.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah pusat telah hadir di NTT sejak hari pertama setelah gempa mengguncang wilayah Flores. Kehadiran tersebut menjadi bentuk kepedulian sekaligus komitmen pemerintah dalam mendampingi masyarakat yang terdampak bencana.
"Sejak hari pertama kejadian, kita sudah berada di NTT untuk meninjau lapangan dan membahas percepatan pemulihan," kata Pratikno usai mengikuti upacara di Ruteng, Senin (17/8).
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Pratikno menjelaskan, penanganan kondisi darurat dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah di sejumlah wilayah terdampak.
Pembagian tugas dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat segera ditangani, termasuk penyaluran bantuan logistik ke Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, hingga wilayah yang masih mengalami keterisolasian seperti Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka.
Koordinasi juga terus diperkuat antara pemerintah pusat, Satuan Tugas (Satgas) DPR RI, serta kementerian dan lembaga terkait. Koordinasi dilakukan secara langsung maupun melalui konferensi video untuk memastikan seluruh proses tanggap darurat berjalan efektif.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan pemerintah telah menyiapkan strategi penanganan sekaligus mengerahkan sumber daya, logistik, dan armada untuk menjangkau wilayah terdampak.
Menurut Suharyanto, Posko Nasional yang berada di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, menjadi salah satu pusat penerimaan dan distribusi bantuan. Salah satu bantuan yang telah disiapkan yakni 50.000 paket sembako dari Presiden RI yang kemudian disalurkan melalui dua posko utama di NTT, yaitu Posko Labuan Bajo dan Posko Maumere.
Posko Labuan Bajo menangani distribusi bantuan untuk wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Adapun Posko Maumere melayani kebutuhan di Kabupaten Sikka, Ende, dan Nagekeo.
Untuk menjangkau daerah yang sulit diakses, BNPB mengoptimalkan transportasi melalui jalur darat, laut, dan udara. Sebanyak enam pesawat disiagakan di Labuan Bajo dan lima pesawat di Maumere. Sejumlah helikopter juga disiapkan untuk mendukung kebutuhan evakuasi medis dalam kondisi darurat.
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