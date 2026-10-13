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Nanda Prayoga
Rabu, 14 Oktober 2026 | 05.58 WIB

Setelah 20 Bulan, Raline Shah Mundur dari Stafsus Menkomdigi Berikut Alasannya

Staf Khusus (Stafsus) Bidang Kemitraan Global Digital, Raline Shah kepada wartawan usai dilantik di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Senin (13/1/2025). (Dok Nanda Prayoga/JawaPos.com) - Image

Staf Khusus (Stafsus) Bidang Kemitraan Global Digital, Raline Shah kepada wartawan usai dilantik di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Senin (13/1/2025). (Dok Nanda Prayoga/JawaPos.com)

JawaPos.com - Raline Shah resmi mengundurkan diri dari jabatan Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital. Jabatan tersebut diembannya sejak Januari 2025.

Menurutnya, keputusan mengundurkan diri itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai komitmen personal dan profesional. Termasuk pula keberlanjutan kariernya di industri hiburan. Dia menyampaikan bahwa dirinya menghargai kesempatan yang telah diberikan.

Raline pun turut menyampaikan apresiasi kepada Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid atas kepercayaan, arahan, serta kesempatan yang diberikan untuk turut berkontribusi dalam pelayanan publik.

“Saya sangat bersyukur atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengabdi. Ini merupakan pengalaman yang sangat berarti, dan saya merasa bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk melangkah ke babak berikutnya dalam perjalanan profesional saya,” ungkap Raline dalam keterangannya, Selasa (13/10).

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid turut mengapresiasi kontribusi Raline selama menjalankan tugas.

Editor: Diar Candra
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