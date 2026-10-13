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Edy Pramana
Rabu, 14 Oktober 2026 | 03.38 WIB

Kapolri Suyudi Ario Seto Minta Polisi Beri Manfaat dan Solusi Nyata Bagi Masyarakat

Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., meminta seluruh anggota Polri memahami kebutuhan masyarakat, memberikan pelayanan yang bermanfaat, serta ikut menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga. (Istimewa) - Image

Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., meminta seluruh anggota Polri memahami kebutuhan masyarakat, memberikan pelayanan yang bermanfaat, serta ikut menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga. (Istimewa)

JawaPos.com – Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., meminta seluruh anggota Polri memahami kebutuhan masyarakat, memberikan pelayanan yang bermanfaat, serta ikut menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga.

Arahan tersebut disampaikan melalui Commander Wish yang menjadi pedoman bagi personel Polri dalam menjalankan tugas dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Setiap anggota Polri harus memahami masyarakat, bekerja untuk masyarakat, dan bersama-sama menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Kehadiran Polri harus memberikan manfaat dan solusi nyata,” tegas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Kapolri menekankan, tugas kepolisian tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Anggota Polri juga harus mampu mendengarkan aspirasi warga, memahami kebutuhan mereka, dan merespons berbagai persoalan secara tepat.

Untuk menjalankan arahan tersebut, personel Polri diharapkan meningkatkan profesionalisme dan memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Pelayanan juga harus dilakukan secara humanis, responsif, dan berintegritas.

Kapolri turut menekankan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat melalui tindakan nyata dan kualitas pelayanan. Konsistensi anggota dalam menjalankan tugas menjadi bagian penting dalam memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, seluruh personel Polri diharapkan terus hadir di tengah warga dan membangun sinergi untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif.

Semangat “Polisi Bersama Masyarakat” menjadi komitmen bagi seluruh personel Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat, membangun kepercayaan, dan bersama-sama mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, serta harmonis.

Editor: Edy Pramana
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