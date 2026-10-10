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Syahrul Yunizar
Minggu, 11 Oktober 2026 | 04.01 WIB

Tagline Polisi Bersama Masyarakat Disambut Hangat, Kapolri Minta Jajaran Rendah Hati

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memberikan arahan kepada seluruh anak buahnya di sela salat Jumat di Mabes Polri, Jumat (9/10). (Polri) - Image

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memberikan arahan kepada seluruh anak buahnya di sela salat Jumat di Mabes Polri, Jumat (9/10). (Polri)

JawaPos.com - Tagline Polisi Bersama Masyarakat yang dibawa Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mendapat sambutan hangat.

Seiring hal itu, Suyudi meminta anak buahnya di Seluruh Indonesia untuk lebih rendah hati dalam melayani masyarakat.

Berbagai elemen masyarakat kini menaruh harapan besar terhadap kinerja Polri di bawah komando Suyudi.

Ketua Umum Garda Satu Abdul Rohim menyampaikan, tagline baru tersebut menegaskan bahwa Polri ingin selalu hadir bersama masyarakat, berada di tengah masyarakat, dan memprioritaskan kebutuhan serta kepentingan masyarakat.

”Intinya polisi masih bersama masyarakat. Polisi hadir untuk mendengar, melayani, melindungi, memberikan kepastian hukum, serta bersama-sama masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban,” kata dia pada Sabtu (10/10).

Sebagai salah satu organisasi masyarakat (ormas) yang kerap bersinggungan dengan Polri, Rohim memastikan bahwa Garda akan selalu bersinergi dengan Korps Bhayangkara.

Termasuk di bawah kepemimpinan Kapolri Suyudi yang belum lama ini dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pihaknya turut menyambut estafet kepemimpinan Polri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi.

Untuk itu, Garda Satu melaksanakan syukuran atas pelantikan Suyudi dan membagikan ratusan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. 

”Sejak Jumat paket sembako sudah disebar ke masyarakat. Puncaknya hari ini,” imbuhnya. 

Editor: Bayu Putra
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