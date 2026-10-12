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Syahrul Yunizar
Senin, 12 Oktober 2026 | 23.34 WIB

Kapolri Suyudi Sertijab Kakorlantas dan 3 Kapolda Usai Mutasi Ratusan Jenderal

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memimpin sertijab Kakorlantas Polri dan 3 kapolda pada Senin (12/10). (Polri) - Image

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memimpin sertijab Kakorlantas Polri dan 3 kapolda pada Senin (12/10). (Polri)

JawaPos.com - Usai melakukan mutasi terhadap ratusan jenderal, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto langsung melakukan serah terima jabatan (sertijab) kakorlantas dan 3 kapolda di Mabes Polri pada Senin (12/10). 

Dalam sertijab tersebut, jabatan Kakorlantas Polri diserahterimakan dari Irjen Wibowo kepada Brigjen Aries Syahbudin.

Kemudian Jabatan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung (Babel) diserahterimakan dari Irjen Viktor Theodorus Sihombing kepada Irjen Agus Wijayanto.

Selain itu, jabatan Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) diserahterimakan dari Irjen Agus Wijayanto kepada Brigjen Andi Syahriful Taufik.

Dalam kesempatan yang sama, jabatan Kapolda Lampung diserahterimakan dari Irjen Helfi Assegaf kepada Brigjen Yustan Alpiani.

”Setiap pergantian jabatan membawa tanggung jawab dan tantangan tersendiri. Pejabat yang menerima amanah baru diharapkan mampu membaca kebutuhan organisasi, memahami karakteristik tugas dan wilayahnya, serta mengambil langkah yang tepat untuk menjawab berbagai tantangan di lapangan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada awak media.

Menurut Isir, rotasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan organisasi sekaligus langkah untuk menjaga efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian di tengah tantangan yang terus berkembang.

Dia pun menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas pengabdian dan kontribusi selama menjalankan tugas. 

”Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat lama atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan. Apa yang sudah dikerjakan menjadi fondasi bagi pejabat selanjutnya untuk melanjutkan hal-hal positif, melakukan evaluasi, dan menghadirkan peningkatan kinerja sesuai kebutuhan organisasi,” ucap doa.

Sementara itu, kepada para pejabat baru, Isir menyampaikan bahwa percepatan adaptasi, penguatan koordinasi internal dan eksternal, serta pemahaman terhadap persoalan nyata yang dihadapi masyarakat harus dilaksanakan segera. 

Editor: Bayu Putra
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