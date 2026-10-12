Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Latu Ratri Mubyarsah
Senin, 12 Oktober 2026 | 14.46 WIB

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Kapolri Jangan Takut kepada Siapapun

Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha. (Istimewa) - Image

Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha. (Istimewa)

JawaPos.com – Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha menyatakan, pergantian pucuk pimpinan Polri menjadi momentum untuk melakukan pembenahan di tubuh institusi kepolisian.

Presiden Prabowo menunjuk Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.

Abdul Rachman Thaha menilai penunjukan itu tidak berdasar kedekatan pribadi karena sebelumnya disebut-sebut Prabowo akan menunjuk salah satu Kapolda dari Indonesia tengah Kapolri.

”Patut diharapkan, pengangkatan Kapolri yang tidak berdasar kedekatan itu menjadi penanda awal upaya Presiden Prabowo mengembalikan Polri ke lintasan kerja yang semestinya. Ini langkah koreksi besar terhadap pembusukan korps Tribrata oleh penguasa sebelumnya,” papar Abdul Rachman Thaha.

Menurut dia, sekarang giliran Suyudi Ario Seto membuktikan diri sanggup mendekonstruksi lalu merekonstruksi Polri yang telah dideligitimasi dari dalam secara sistematis dan terus-menerus oleh oknum tertentu.

”Dengan dasar berpikir sedemikian rupa, sebetulnya saya menyayangkan bahwa pemurnian Polri dari politik partisan tidak tercantum eksplisit dalam agenda prioritas Kapolri yang baru,” tandas Abdul Rachman Thaha.

Dia menyatakan, tagline Polri bersama masyarakat memang cukup menjanjikan.

”Tinggal lagi turunan dan penerapan tagline itu harus dirumuskan serta dikawal ketat agar tidak terulang Polri terasa lebih dekat bersama penguasa, bersama politikus, bersama oligarki, ketimbang bersama masyarakat,” ungkap Abdul Rachman Thaha.

Ketangguhan pribadi Jenderal Suyudi merupakan kunci terealisasinya Polri bersama masyarakat secara konsekuen.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tagline Polisi Bersama Masyarakat Disambut Hangat, Kapolri Minta Jajaran Rendah Hati - Image
Nasional

Tagline Polisi Bersama Masyarakat Disambut Hangat, Kapolri Minta Jajaran Rendah Hati

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04.01 WIB

Kapolri Suyudi Pimpin Sertijab di Mabes Polri, Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jatim Resmi Berganti - Image
Nasional

Kapolri Suyudi Pimpin Sertijab di Mabes Polri, Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jatim Resmi Berganti

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00.29 WIB

SAPMA Pemuda Pancasila Sambut Positif Kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto - Image
Nasional

SAPMA Pemuda Pancasila Sambut Positif Kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto

Selasa, 6 Oktober 2026 | 03.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship - Image
1

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

2

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

3

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

4

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

7

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

8

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

9

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

10

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore