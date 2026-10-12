Sekjen Laskar Merah Putih Minta Kapolri Jangan Takut kepada Siapapun

Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha. (Istimewa)
JawaPos.com – Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha menyatakan, pergantian pucuk pimpinan Polri menjadi momentum untuk melakukan pembenahan di tubuh institusi kepolisian.
Presiden Prabowo menunjuk Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.
Abdul Rachman Thaha menilai penunjukan itu tidak berdasar kedekatan pribadi karena sebelumnya disebut-sebut Prabowo akan menunjuk salah satu Kapolda dari Indonesia tengah Kapolri.
”Patut diharapkan, pengangkatan Kapolri yang tidak berdasar kedekatan itu menjadi penanda awal upaya Presiden Prabowo mengembalikan Polri ke lintasan kerja yang semestinya. Ini langkah koreksi besar terhadap pembusukan korps Tribrata oleh penguasa sebelumnya,” papar Abdul Rachman Thaha.
Menurut dia, sekarang giliran Suyudi Ario Seto membuktikan diri sanggup mendekonstruksi lalu merekonstruksi Polri yang telah dideligitimasi dari dalam secara sistematis dan terus-menerus oleh oknum tertentu.
”Dengan dasar berpikir sedemikian rupa, sebetulnya saya menyayangkan bahwa pemurnian Polri dari politik partisan tidak tercantum eksplisit dalam agenda prioritas Kapolri yang baru,” tandas Abdul Rachman Thaha.
Dia menyatakan, tagline Polri bersama masyarakat memang cukup menjanjikan.
”Tinggal lagi turunan dan penerapan tagline itu harus dirumuskan serta dikawal ketat agar tidak terulang Polri terasa lebih dekat bersama penguasa, bersama politikus, bersama oligarki, ketimbang bersama masyarakat,” ungkap Abdul Rachman Thaha.
Ketangguhan pribadi Jenderal Suyudi merupakan kunci terealisasinya Polri bersama masyarakat secara konsekuen.
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