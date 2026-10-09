Kapolri Suyudi Pimpin Sertijab di Mabes Polri, Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jatim Resmi Berganti

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memimpin sertijab 5 jabatan strategis di Mabes Polri pada Jumat (9/10). Termasuk Kapolda Jatim dan Kapolda Metro Jaya. (Polri)
JawaPos.com - Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sejumlah kapolda berlangsung di Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Jumat (9/10).
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memimpin sertijab tersebut. Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Timur (Jatim) resmi berganti.
Secara keseluruhan ada 5 jabatan strategis yang diserahterimakan. Yakni jabatan Irwasum Polri dari Komjen Pol Wahyu Widada kepada Komjen Pol Asep Edi Suheri.
Sedangkan jabatan Kapolda Metro Jaya diserahterimakan dari Komjen Pol Asep Edi Suheri kepada Komjen Pol Dadang Hartanto, seta jabatan Kapolda Maluku yang diserahkan kepada Irjen Pol Suwondo Nainggolan.
Selain itu, Kapolri Suyudi juga memimpin sertijab Kapolda Jatim dari Irjen Pol Nanang Avianto kepada Irjen Pol Dekananto Eko Purwono serta jabatan Kapolda Bali diserahterimakan dari Irjen Pol Daniel Adityajaya kepada Irjen Pol Pasma Royce.
Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi.
”Sekaligus pembinaan karier personel. Penempatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas sesuai kebutuhan organisasi,” terang dia kepada awak media.
Kepada para pejabat lama, Isir menyampaikan apresiasi atas dedikasi, pengabdian, dan sumbangsih yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
Kontribusi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas serta mendukung peningkatan kinerja Polri.
”Pergantian jabatan merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi melalui penempatan personel sesuai kompetensi, kapabilitas, dan integritasnya,” ujarnya.
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