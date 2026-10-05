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Ryandi Zahdomo
Selasa, 6 Oktober 2026 | 03.32 WIB

SAPMA Pemuda Pancasila Sambut Positif Kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto

Kapolri Suyudi Ario Seto bersama Ketua Umum SAPMA Pemuda Pancasila Aulia Arief. (Istimewa)&nbsp; - Image

Kapolri Suyudi Ario Seto bersama Ketua Umum SAPMA Pemuda Pancasila Aulia Arief. (Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com - Kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) disambut antusias berbagai kalangan, termasuk SAPMA Pemuda Pancasila.

Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA Pemuda Pancasila) menilai rekam jejak Jenderal Suyudi,  menjadi modal kuat untuk membawa institusi Polri ke arah yang lebih progresif.

"Mulai dari fungsi reserse, kewilayahan, hingga kepemimpinan di Badan Narkotika Nasional (BNN)," tutur Ketua Umum SAPMA Pemuda Pancasila Aulia Arief

Dia menyoroti gagasan Polisi Bersama Masyarakat yang usung Jenderal Suyudi dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI.

Konsep ini dinilai menempatkan publik sebagai elemen vital dalam menciptakan keamanan dan ketertiban nasional.

"Kami melihat Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai sosok berpengalaman. Melalui konsep Polisi Bersama Masyarakat, Polri tidak bisa bekerja sendiri," ujar dia.

"Karena keamanan adalah tanggung jawab kolaboratif antara kepolisian, pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dan generasi muda," lanjut Aulia Arief, Senin (5/10).

SAPMA Pemuda Pancasila turut mencermati enam agenda utama pembenahan institusi Polri.

Agenda tersebut mencakup penguatan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia berbasis meritokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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